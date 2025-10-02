Nuove risorse per le scuole superiori della provincia di Lecco

All’istituto Bertacchi di Lecco 145.824,22 euro per la ristrutturazione con efficientamento energetico

“Il nostro impegno e la nostra attenzione verso le scuole sono costanti”

LECCO – Il Consiglio provinciale nella seduta di ieri, mercoledì, ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, con le quali la Provincia di Lecco ha destinato nuove risorse agli edifici scolastici superiori di competenza:

5.000 euro per fornitura arredi per le aule dell’Istituto Parini di Lecco;

30.000 euro per incarico professionale esterno relativo al progetto esecutivo di ampliamento dell’Istituto Marco Polo di Colico;

50.000 euro per la manutenzione ordinaria in vari istituti scolastici;

145.824,22 euro per la ristrutturazione con efficientamento energetico dell’Istituto Bertacchi di Lecco, che vanno ad aggiungersi al finanziamento regionale ottenuto per questo progetto di 4.310.823,18 euro.

“Con queste variazioni al bilancio di previsione – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Alessandro Negri – abbiamo voluto implementare le risorse da destinare agli edifici scolastici di nostra competenza, che necessitano di continui interventi di manutenzione e adeguamenti per la loro età e per la continua evoluzione delle normative. Nei prossimi mesi completeremo alcuni interventi significativi al Fumagalli di Casatenovo, al Greppi di Monticello Brianza, al Rota di Calolziocorte, al Marco Polo di Colico, all’Agnesi e al Viganò di Merate, al Grassi, al Bovara, al Badoni, al Parini e al Fiocchi di Lecco, e ne avvieremo altri, tra cui quello al Medardo Rosso di Lecco. Il nostro impegno e la nostra attenzione verso le scuole sono costanti, per mettere a disposizione di studenti, docenti e personale ambienti decorosi e accoglienti”.