Nuovi attrezzi per la squadra antincendio: “Grazie a tutti per il sostegno”

Il caposquadra Fusi ringrazia chi ha contribuito

“L’attenzione per il gruppo è lo sprone per continuare un faticoso lavoro”

LECCO – La Squadra Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale vuole ringraziare tutti coloro che, con la loro generosa donazione, hanno permesso di realizzare il progetto messo in atto dalla squadra che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino.

“Vorrei esprimere il grazie anche a nome di tutti i 28 volontari che compongono il gruppo – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. L’importo raccolto ci ha infatti permesso di acquistare nuove attrezzature e permetterà ai volontari di continuare il loro impegno. Ogni anno la squadra con il costante lavoro dei suoi volontari si fa carico della pulizia e manutenzione del tratto vallo paramassi che si estende da Laorca sino in via Montebello”.

Un lavoro di costante pulizia che consente di avere una pista-tagliafuoco che, oltre a fungere da barriera in caso di incendi boschivi, rappresenta un’importante via di accesso per il passaggio di uomini e mezzi durante lo spegnimento di incendio o dei mezzi di soccorso in caso di bisogno. La pista, poi, viene utilizzata dalle famiglie per una tranquilla

passeggiata nel verde o come percorso in mountain-bike dai più coraggiosi che amano la

bicicletta.

“Il nostro obiettivo ora è di continuare nel nostro impegno utilizzando le attrezzature

acquistate grazie alle donazioni, cercando sempre di migliorarci svolgendo al meglio il lavoro che ci siamo prefissati – continua Fusi -. Ringraziamo in particolare: la Fondazione Comunitaria Lecchese che, oltre ad aver elargito un notevole contributo, si è messa a disposizione per la raccolta dei fondi, in particolare il segretario generale Paolo Dell’Oro che ci ha seguito in questo progetto. Un grazie anche al sindaco Virginio Brivio che

ci è stato vicino e ci ha supportato in questa nostra impresa; il Gruppo Escursionisti Rancesi (Ger) e tutto lo staff (Beppe, Simona, Raffaella) che ha lavorato in prima linea.

Grazie a tutti per averci appoggiato e sostenuto in questo progetto, l’attenzione nei riguardi del gruppo è risultata lo sprone a continuare il nostro faticoso impegno”.