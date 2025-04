Nuovi cassonetti dei rifiuti, polemica anche a Pescarenico: “Perché togliere posti auto?”

In via Ghislanzoni, di fronte all’asilo, posizionati i contenitori per la raccolta dei pannolini e gli oggetti elettronici

“Altri due parcheggi in meno, non si poteva trovare un’altra soluzione?”

LECCO – Non si placa la polemica per la posa dei nuovi cassonetti dei rifiuti. Dopo la petizione dei residenti di Malnago anche a Pescarenico i residenti non condividono la scelta di posizionare i contenitori per i pannolini e gli oggetti elettronici al posto dei parcheggi. A farsi portavoce del malumore il consigliere FdI Filippo Boscagli: “Incredibile come anche delle buone idee possano essere realizzate talmente male da essere controproducenti. È già stato sollevato il problema a Malnago ed ecco comparire tra negozi e a pochi metri dal Convento di Pescarenico i silos per pannolini e oggetti elettronici al posto dei parcheggi. Ben venga la possibilità di depositare in diverse zone i rifiuti ma perché tagliare un servizio essenziale come i parcheggi dove già non esistono?” commenta Boscagli.

“Altri due parcheggi in meno, sacrificati posizionando i pannolini sporchi a pochi metri da negozi di vino, dove giustamente la preoccupazione per la “fermentazione” di quel materiale sporco esposto al caldo torrido estivo è un problema oggettivo tanto più se l’attività richiederebbe un certo decoro. E’ stato ripristinato pochi mesi fa il Parco alle spalle dell’asilo comunale, esattamente a 10m da quei parcheggi, perché non usare una minima parte dell’ingresso che non toglierebbe né parcheggi né verde. Oppure, essendo i cassonetti molto più stretti delle macchine si potrebbero utilizzare anche alcune aree segnalate come divieto di sosta per le auto nella stessa via Senza creare problemi di visibilità a pochi metri dal loro attuale posizionamento”.

“Ribadiamo, è assurdo togliere posti auto dove non esistono e creare disagi pesanti ai commercianti quando ci sono alternative assolutamente percorribili, basterebbe usare il buon senso, troppo spesso sconosciuto a questa amministrazione” conclude il consigliere di opposizione.