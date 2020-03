Nuovo bando di Fondazione Comunitaria: 250 mila euro per progetti sociali

Fondazione Comunitaria del Lecchese apre un nuovo bando da 250 mila euro

Contributi a progetto di carattere sociale, domande entro il 17 aprile

LECCO – È stato pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionelecco.org) il testo del Bando 2020.1 per l’erogazione di contributi a favore di progetti di solidarietà sociale proposti dalle Organizzazioni di volontariato e dal più ampio mondo degli Enti di Terzo Settore della provincia di Lecco.

Sono stati confermati i settori dell’assistenza sociale, della valorizzazione del patrimonio artistico e, in misura minoritaria, delle iniziative di promozione della cultura e dell’arte.

Contrariamente agli anni precedenti, non è previsto il settore Tutela del patrimonio ambientale, a cui sarà dedicato un apposito Bando, che verrà pubblicato prossimamente.

Finanziamenti fino al 50% dei progetti

La dotazione complessiva del Bando, con risorse fornite dalla Fondazione Cariplo, è di 250 mila euro, per la copertura sino al 50% del costo dei progetti. Il cofinanziamento richiesto dovrà essere raccolto con la partecipazione attiva della comunità locale e versato alla Fondazione comunitaria del Lecchese entro il 20 novembre 2020.

Grazie a questo meccanismo virtuoso, sul nostro territorio verranno quindi messi in moto investimenti di utilità sociale per almeno 500 mila euro. L’ammontare minimo e massimo previsto per i singoli progetti varia da 5 a 20 mila euro in funzione dei settori e delle tipologie, come meglio specificato nel regolamento del Bando.

Le domande

Il termine per la presentazione delle domande, sugli appositi moduli (rilevabili unicamente dal sito Internet: www.fondazionelecco.org) scade il 17.04.2020.

Nel regolamento sono dettagliatamente indicate le condizioni di ammissione e le priorità previste, sia con riferimento ai soggetti, sia in ordine alla tipologia dei progetti nei singoli comparti.

Ulteriori informazioni sono reperibili direttamente presso la sede della Fondazione (Piazza Lega Lombarda n. 4 – Villa Locatelli) a Lecco, tel. 0341 353123 o tramite e-mail: segreteria@fondazionelecco.org