LECCO – Living Land, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti Territoriali di Bellano, Lecco e Merate, lancia il nuovo bando “Giovani Competenti Junior per la Comunità”, dedicato ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che avranno l’occasione per vivere un’esperienza formativa e contribuire al benessere della propria comunità.

I partecipanti, infatti, potranno scegliere tra diverse attività, quali il supporto in biblioteche, doposcuola, spazi educativi per bambini, RSA, centri diurni per anziani o persone con disabilità, e associazioni sportive, all’interno dei Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Casatenovo, Cassago Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colico, Cortenova, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Monticello Brianza, Nibionno, Olginate, Premana, Rogeno, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Le attività si svolgeranno in collaborazione con organizzazioni ed enti del territorio e in affiancamento a tutor esperti, garantendo un’esperienza formativa e stimolante. L’impegno richiesto è di un pomeriggio a settimana o sabato mattina a seconda sei progetti, da febbraio a maggio 2026. Ai partecipanti verrà riconosciuto un buono acquisto finale, spendibile presso alcune realtà commerciali del territorio.

Per partecipare al progetto, i candidati devono avere un’età tra i 16 e i 20 anni, la residenza in uno dei Comuni della provincia di Lecco e la disponibilità di un pomeriggio a settimana nel periodo richiesto.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando il modulo online disponibile sul sito www.livingland.info entro il 22 gennaio 2026. L’iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento di Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia nell’ambito del bando “Lombardia dei Giovani 2025”.

