Nuovo bando “Ricerca attiva del lavoro”: formazione e tirocinio per i giovani

Aperte le candidature per i giovani dai 17 ai 28 anni residenti negli ambiti di Bellano e di Lecco

Il progetto, promosso da Living Land e Mestieri Lombardia, prevede otto incontri informativi e, per chi non avrà trovato un’occupazione, un tirocinio retribuito di quattro mesi in aziende locali

LECCO – É ufficialmente aperto il nuovo bando “Ricerca attiva del lavoro”, un’iniziativa rivolta ai giovani disoccupati e inoccupati tra i 17 e i 28 anni, promossa da Living Land e Mestieri Lombardia, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano e di Lecco, Comunità Montana Valsassina Valvarrone e Val d’Esino e Riviera, Impresa Sociale Girasole e In_Jobs.

Il percorso prevede otto incontri di formazione in cui i partecipanti potranno acquisire strumenti e strategie per attivarsi in maniera efficace per la ricerca di un’occupazione lavorativa. Al termine della formazione, chi non avrà ancora trovato un impiego potrà svolgere un tirocinio retribuito di quattro mesi presso aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio, con un’indennità mensile di 500 euro. Gli stage saranno regolati secondo la normativa regionale e i giovani saranno accompagnati da un tutor durante l’intera durata del percorso.

L’obiettivo del progetto è promuovere la formazione professionale dei giovani e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, offrendo la possibilità di mettersi concretamente alla prova in azienda.

Per accedere al bando è necessario avere tra i 17 e i 28 anni, essere residente in uno dei Comuni degli Ambiti di Bellano e di Lecco*, e se straniero, essere titolare di permesso di soggiorno di lunga durata e avere una buona conoscenza della lingua italiana.

Per partecipare è necessario compilare il seguente form: https://forms.office.com/e/Y90nW8Mma5 entro il 5 ottobre 2025.

Il bando completo è disponibile su www.livingland.info. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Silvia Gilardoni al numero 342 0304830 o all’indirizzo e-mail gilardoni@mestierilombardia.it.