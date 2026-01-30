Nuovo giorno e nuova Odissea sulla Statale 36 per i lavori all’altezza di Suello

Anche stamattina, venerdì, pendolari bloccati nel traffico

Traffico in tilt anche lungo la viabilità locale

SUELLO – Una settimana davvero difficile per gli automobilisti che quotidianamente devono percorrere la Statale 36, soprattutto per quelli diretti a Lecco, a causa dei lavori “olimpici” all’altezza dello svincolo di Suello. Anche stamattina i guidatori hanno dovuto affrontare la snervante Odissea che si ripete ormai da una settimana.

Lungo la Statale 36, anche oggi, si registrano lunghe code dall’altezza di Molteno allo svincolo di Suello in direzione Nord. Lunghe code si sono formate nello stesso tratto anche in direzione Milano a causa di un incidente (auto contro ostacolo) avvenuto intorno alle ore 7 all’altezza dell’uscita di Bosisio Parini.

Puntualmente è andata in tilt anche la viabilità provinciale con le auto in cerca di itinerari alternativi: lunghe code anche sulla provinciale tra Dolzago e Oggiono e code anche la Sp70 tra Bartesate e il centro di Galbiate. A causa della chiusura dello svincolo di Suello, anche oggi, si sono formate code a partire da Eupilio lungo la Sp47 in direzione Lecco.