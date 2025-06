Nuovo lungolago, apre il tratto tra l’imbarcadero e piazza Stoppani

In vista della Festa del Lago la nuova passeggiata sarà fruibile per i pedoni

Alcune rifiniture saranno realizzate al termine dell’estate

LECCO – In vista dell’importante afflusso di persone previsto per la Festa del Lago e della Montagna, il Comune di Lecco ha richiesto e ottenuto di riaprire al transito pedonale il primo tratto di lungolago tra l’Imbarcadero e piazza Stoppani, in anticipo rispetto al cronoprogramma. La riapertura, che sarà effettuata in data odierna, è da intendersi a solo uso esclusivo pedonale, in quanto è ancora in fase di realizzazione e di posa la segnaletica sulla ciclo-pedonale.

“Riapriamo questo tratto di lungolago, ormai concluso, con alcune rifiniture che saranno realizzate al termine dell’estate: le fosse delle alberature, infatti, sono a oggi riempite con ghiaietto a raso della pavimentazione in porfido. Le attuali temperature non consentono, infatti, di realizzare la posa definitiva: essa sarà completata tra settembre ed ottobre”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi.

Le opere di rifinitura di questo nuovo tratto fruibile di lungolago riguarderanno anche il verde: nel tratto in prossimità della seconda piazzetta, le due fosse attualmente vuote vedranno la piantumazione di due nuovi alberi nel periodo non vegetativo (autunno-inverno), così come le aiuole all’altezza del distributore di carburante saranno oggetto di completa rigenerazione nello stesso periodo. Per quanto riguarda, infine, le opere edili, il tratto su strada da piazza Cermenati a piazza Stoppani prevede due castellane (attraversamenti pedonali sicuri rialzati) che necessitano di uno strato di finitura: esso sarà realizzato, congiuntamente all’intervento di completa asfaltatura, dopo la metà del mese di luglio.

“Ringrazio l’impresa Foti e i Direttori dei Lavori che ci hanno consentito di riaprire questo primo tratto in vista del grande appuntamento di domenica 29 e consentire, così, una corretta fruizione della nostra passeggiata a lago, con le indicazioni espresse. Un approccio attento alla comunità che ha visto impegnate le maestranze in uno sforzo ulteriore perché ciò potesse essere possibile”, conclude l’Assessore.

Nei prossimi giorni, il tratto di lungolago riaperto sarà interessato anche dalla posa di alcuni smart-bin, cestini intelligenti ad alimentazione solare per la compattazione dei rifiuti, in grado di avvisare gli operatori quando il contenitore è pieno, così da provvedere allo svuotamento. Maggiori dettagli saranno forniti prossimamente.