Nuovo lungolago di Lecco: al via i lavori per l’allestimento del cantiere

Realizzata la segnaletica per l’entrata in vigore delle modifiche alla viabilità

Presto partiranno anche i lavori per la realizzazione del progetto Waterfront Città di Lecco

LECCO – Sono appena partite le operazioni di realizzazione della segnaletica orizzontale e di posa della segnaletica verticale necessarie all’entrata in vigore delle modifiche alla viabilità sul lungolago (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI), per l’allestimento del cantiere del progetto Waterfront Città di Lecco.

Il primo degli otto lotti d’intervento riguarderà l’area del marciapiede a monte di lungolario Cesare Battisti. Le modifiche viabilistiche che prevedono l’istituzione del senso unico su via Nava (a salire), nel tratto compreso tra via piazza Cermenati e via Parini, e l’obbligo di svolta a destra al termine di via Parini (scendendo, in direzione via Nava). Provenendo da nord (Abbadia Lariana), all’altezza del semaforo dell’Imbarcadero, sarà istituito l’obbligo di proseguire dritti in direzione Canottieri. Allo stesso tempo saranno spostati, in maniera temporanea, gli attraversamenti pedonali nell’area di cantiere, mentre la fermata del bus troverà posto sull’altro lato di lungolario Cesare Battisti.