Nuovo lungolago di Lecco: termine dei lavori previsto per metà maggio

Si procede su due fronti in via Martiri delle Foibe; lavori più complessi in zona Malpensata

Le gradinate in zona piattaforma diventeranno delle tribune

LECCO – Procedono i lavori di riqualificazione del Lungolago. Come comunicato in sede consiliare dall’assessora ai lavori pubblici Maria Sacchi, il termine dei lavori in è previsto per metà maggio.

Si lavora su due fronti in via Martiri delle Foibe. Sul lato lago, si procede all’infrastrutturazione e alla posa dei Pilomat, che saranno utili per i mercatini, periodicamente collocati in questa zona. Sul lato strada, invece, si sta lavorando all’allargamento della zona verde e alla realizzazione della pista ciclopedonale.

Lavori più complessi in zona Malpensata, verso le Caviate. Come dichiarato dall’assessora Sacchi, bisogna procedere alla gettata del fondo per la pista ciclopedonale e alla posa di cubetti di porfido sul lato interno.

Richiederà più impegno e tempo la riqualificazione delle gradinate in zona piattaforma, a causa della necessità di sostituire il parapetto. Le gradinate rimarranno in calcestruzzo, e la novità sarà la presenza di paraspigoli in metallo numerati, che le renderanno delle vere e proprie tribune.

L’assessora Sacchi ha anche comunicato che, sul Lungolario Isonzo, il tratto interessato ai lavori in prossimità dall’attraverso pedonale in zona McDonald’s fino a prima della curva dove si trova la Canottieri, attualmente a doppia corsia, diventerà ad unica corsia. Da prima della curva le corsie torneranno invece ad essere due, per evitare rallentamenti e smistare il flusso veicolare verso il ponte Kennedy e verso Lecco.