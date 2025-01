Nuovo modello di rigenerazione urbana: la provincia incontra i comuni del territorio

Nel Piano territoriale di coordinamento provinciale sono state identificate 124 aree di potenziale rigenerazione

Arexpo presenterà un nuovo modello di rigenerazione urbana, casi studio e modalità di collaborazione

LECCO – La Provincia di Lecco, in collaborazione con la Arexpo s.p.a., organizza un incontro per confrontarsi sul tema della rigenerazione urbana e sulle opportunità che può offrire al nostro territorio. L’incontro, aperto a Sindaci e tecnici dei Comuni del territorio provinciale, si terrà venerdì 31 gennaio alle 18 in sala don Ticozzi, via Ongania 4.

Durante l’incontro la Arexpo, società a maggioranza pubblica, che si occupa di dare valore ad aree strategiche da rigenerare, trasformandole in luoghi vivi e curati attraverso partnership innovative con il privato, presenterà un nuovo modello di rigenerazione urbana, casi studio e modalità di collaborazione. Interverranno Mauro Capitanio, Direttore commerciale, programmazione e sostenibilità, e Marco Rabitti, responsabile programmazione e sostenibilità.

Nel Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Lecco sono state identificate 124 aree di potenziale rigenerazione, per una superficie totale di quasi 2 milioni di mq, distribuite in 43 comuni soprattutto tra la Brianza e il lecchese. Circa il 60% delle aree dismesse è proprietà di privati e deriva principalmente da cessazioni o fallimenti di attività industriali o artigianali.

“Il tema della rigenerazione urbana riguarda da vicino il nostro territorio, che conta di numerose aree dismesse che potrebbero diventare un’opportunità – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale con delega alla pianificazione territoriale Luca Caremi –. Questo incontro, organizzato insieme ad Arexpo s.p.a., vuole essere un’occasione per confrontarsi con i Sindaci e i tecnici dei comuni della provincia e per condividere riflessioni sui possibili sviluppi e sulle collaborazioni che si possono attivare per percorrere concretamente la strada della rigenerazione urbana”.