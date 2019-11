Nuovo municipio di Lecco: entro fine anno la gara d’appalto

Verso la messa a gara i lavori per la sistemazione dell’ex sede del Politecnico

Dalla primavera il possibile avvio del cantiere per il nuovo municipio

LECCO – E’ stato presentato nella serata di ieri, mercoledì, il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Lecco. Tra gli interventi in programma (alcuni già noti come l’ultimo lotto di lavori del Palazzo di Giustizia, Villa Manzoni e la messa in sicurezza del Teatro) c’è anche una delle opere più significative: la ristrutturazione dell’ex sede del Politecnico in via Marco d’Oggiono, destinata a diventare il nuovo municipio della città.

L’amministrazione comunale punta a bandire la gara d’appalto entro fine anno, fa sapere l’assessore Corrado Valsecchi che sta seguendo la partita insieme alla collega di giunta Gaia Bolognini.

“Abbiamo previsto lo stanziamento di risorse per 6,5 milioni di euro – spiega Valsecchi – sufficienti per la ristrutturazione e il riordino complessivo del nuovo municipio. Stiamo accelerando i tempi si possa avere al più presto l’aggiudicazione della gara”

I lavori potrebbero partire a primavera, forse anche prima delle prossime elezioni amministrative. “E’ un grosso progetto – spiega Valsecchi – i tempi di realizzazione saranno comunque non brevi, ci sarà tanto da fare. Da sottolineare è il fatto che affrontiamo questo investimento senza l’accensione di mutui, quindi non indebitando il Comune, ma mettendo a disposizione risorse nostre”.

Lecco aveva già ottenuto dalla Regione l’uso temporaneo degli immobili dell’ex sede universitaria, il protocollo d’intesa siglato nel luglio del 2017 con le altre istituzioni ha poi definito il gioco di scambi di immobili tra enti pubblici, anche con il trasferimento a degli uffici della Regione nella sede della Provincia in via Matteotti, gli spazi della Regione in corso Promessi Sposi destinati ad ATS ed Arpa mentre la sede di ATS in via Tubi ospiterà il CTS e il centro psicosociale.