Nuovo nido a Bonacina, il punto sui lavori: “A settembre ospiterà i primi bimbi”

Posate le cuspidi di copertura che daranno all’edificio una forma caratteristica e curiosa

Il nuovo asilo nido ospiterà 30 bambini divisi in tre sezioni, ci sarà anche uno spazio per il medico di medicina generale

LECCO – “Con settembre scommettiamo, se tutto andrà bene, di poter ospitare i primi bimbi nel nuovo asilo nido di Bonacina”. E’ il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni a fare il punto sui lavori in corso, direttamente dal cantiere di via Timavo, dove l’edificio adibito a nido prende sempre più forma. L’obiettivo è attivare il servizio per l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026: il nuovo asilo potrà ospitare 30 bambini, divisi in tre sezioni.

Nella mattinata di oggi, venerdì, sono state posizionate le cuspidi di copertura, elemento architettonico che caratterizzerà l’edificio, con un richiamo anche alla familiare sagoma del Resegone, il monte simbolo della città: “L’architetto ha pensato ad una forma curiosa, che potesse stimolare la fantasia dei bambini” ha spiegato il sindaco “finalmente la vediamo prendere forma”.

I lavori procedono secondo il cronoprogramma (aggiornato a fine marzo 2025, con una proroga di 72 giorni rispetto all’iniziale data di consegna preventivata per via di alcuni ritardi, dovuti anche al maltempo): “Sarà uno spazio Nzeb – ha detto Gattinoni – vale a dire con quasi totale autonomia energetica, è previsto anche il recupero dell’acqua piovana per fare funzionare i servizi igienici. Al piano terra ci saranno le aule, lo spazio giochi ed anche un giardinetto mentre al primo piano avranno sede i locali tecnici, gli spogliatoi, l’aula insegnanti e le cucine. Ci sarà anche uno spazio dedicato al medico di medicina generale, un servizio in più che offriamo alla comunità di Bonacina”.

1,8 milioni il costo dell’opera, di cui 1,2 finanziati dal Pnrr e il resto da risorse comunali: “Un bell’investimento sul futuro e sulla società lecchese” ha concluso il sindaco.