Nuovo Pgt, tre incontri pubblici per conoscerlo meglio

Le serate, con il sindaco e l’assessore all’Urbanistica, si terranno nell’area ex Piccola Velocità

LECCO – L’amministrazione comunale di Lecco promuove “Dialoghi sulla città”, una serie di incontri aperti alla cittadinanza finalizzati alla presentazione e alla condivisione dei principali contenuti del nuovo Piano di governo del territorio.

I tre appuntamenti serali, in programma alle 20.45, si terranno all’interno dell’Urban center nell’area ex Piccola Velocità, in piazzale Cassin e saranno, per i cittadini, un’occasione di confronto aperto e costruttivo sul futuro urbanistico, sociale e ambientale del territorio.

Così l’assessore allo Sviluppo urbano del Comune di Lecco Giuseppe Rusconi: “Le tre serate dedicate alla Variante Generale del Piano di Governo del Territorio rappresentano un momento fondamentale di confronto e partecipazione. Abbiamo voluto fortemente questi incontri per condividere con la cittadinanza i contenuti del nuovo Pgt, uno strumento che intende rispondere in modo concreto e sostenibile alle sfide urbanistiche, ambientali e sociali che interessano il nostro territorio. Il coinvolgimento attivo di cittadini, professionisti e associazioni è essenziale: solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo possiamo costruire un piano che sia davvero condiviso e capace di migliorare la qualità della vita a Lecco. Queste serate, infatti, non sono semplici presentazioni, ma occasioni per ascoltare, raccogliere osservazioni e proposte, e costruire insieme un futuro urbano più equo, sostenibile e inclusivo”.

Il primo incontro si terrà giovedì 23 ottobre e sarà dedicato al futuro dell’area ex Piccola Velocità, mentre il tema del secondo appuntamento, in programma venerdì 24 ottobre, sarà Politiche per l’abitare: giovani, famiglie e housing sociale. Infine, il ciclo si chiuderà giovedì 30 ottobre con una serata dedicata alla fascia Pedemontana, alla valle del Gerenzone e ai progetti di rigenerazione urbana che interessano queste aree.

A ogni incontro interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’Assessore allo Sviluppo urbano Giuseppe Rusconi, con l’obiettivo di raccogliere spunti, domande e contributi dei cittadini favorendo uno scambio condiviso di idee.

La partecipazione è libera, ma è necessaria la registrazione tramite il modulo a questo collegamento.