Nuovo sciopero generale per Gaza, da stasera treni fermi

Non solo trasporti, possibili disservizi anche nei servizi ambientali e a scuola

La mobilitazione della sigla sindacale Si.Cobas a sostegno della resistenza palestinese

LECCO – Dalle 21 di questa sera, giovedì 2 ottobre, fino alle 20.59 di venerdì 3 ottobre, è previsto uno sciopero nazionale del settore ferroviario indetto da SI Cobas. La mobilitazione coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con possibili ripercussioni rilevanti sulla circolazione dei treni e, di conseguenza, sugli spostamenti dei pendolari.

La protesta del comparto ferroviario rientra in un più ampio sciopero generale, che interessa sia il settore pubblico sia quello privato, proclamato dalla sigla sindacale Si.Cobas. La mobilitazione si inserisce nel solco delle manifestazioni già organizzate nelle settimane precedenti, tra cui quella del 22 settembre, ed è legata al sostegno alla resistenza palestinese e alla richiesta di porre fine al conflitto e al genocidio a Gaza.

Non solo trasporti: nella stessa giornata di venerdì 3 ottobre potrebbero registrarsi disagi anche nei servizi ambientali. Silea ha infatti avvisato i cittadini che lo sciopero potrebbe causare irregolarità nella raccolta dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana. In caso di mancato ritiro, viene raccomandato di riportare il sacco in casa ed esporlo al turno successivo. Anche il mondo della scuola ha aderito alla mobilitazione con possibili disservizi nello svolgimento del’attività didattica.