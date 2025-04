Completamente rinnovato il sito web della Biblioteca Civica di Lecco, presentato anche il nuovo logo

“Non solo luogo di studio e approfondimento ma spazio culturale e di confronto per tutti i cittadini”

LECCO – Nuovo sito web e nuovo logo per la Biblioteca Civica di Lecco Uberto Pozzoli. Il progetto, presentato questa mattina, riflette l’evoluzione della biblioteca, da spazio per lo studio e il prestito a luogo di cultura, dialogo, ma anche inclusione e partecipazione.

Il nuovo portale online da oggi (qui il link) è stato pensato per essere facilmente fruibile ed accompagnare l’utente alla scoperta degli spazi della biblioteca, dei servizi disponibili e anche degli eventi e delle attività rivolte ad ogni fascia di età e alle famiglie: “Il sito – ha spiegato Dalia Rondalli dell’agenzia Shake Srl che ha curato il progetto insieme al Comune di Lecco – è diviso in 5 sezioni, facilmente navigabile, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni ed avvicinare sempre di più i cittadini alla vita culturale della Biblioteca”. A supporto del lancio è stata attivata anche una campagna social sia su Facebook che su Instagram con contenuti mirati come reel e caroselli, pensati per aumentare il traffico verso il sito e raggiungere nuovi target, in particolare giovani, studenti e famiglie con bambini. La campagna promozionale avrà una durata di tre mesi circa.

Rinnovato anche il logo della Biblioteca: “La palette di colori e i font sono stati studiati per creare un’immagine moderna e riconoscibile – ha spiegato sempre Rondalli – in grado di comunicare con un pubblico ampio e variegato”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Cultura Simona Piazza che ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto: “Un’importante novità, per la biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, che completa un percorso più complessivo e già avviato alcuni anni fa sul fronte della comunicazione dei servizi del settore cultura del Comune di Lecco – ha commentato – dopo aver progettato, realizzato e promosso il nuovo logo e il nuovo sito del Simul, il Sistema Museale Urbano Lecchese, presentiamo oggi il nuovo logo e il nuovo sito della biblioteca civica, concludendo un progetto avviato con l’obiettivo di raggiungere con maggior efficacia e capillarità gli utenti dei nostri servizi culturali. Questo nuovo portale farà conoscere la storia della nostra biblioteca, i numerosi servizi attivi e, sempre di più, le tante proposte culturali ideate e sviluppate per i suoi utenti”.

Oltre 90 mila i prestiti effettuati dalla Biblioteca nel 2024 mentre quest’anno, a marzo, è stato superato il record degli 8 mila prestiti mensili: “Il prestito è sicuramente il nostro ‘core business’ – ha spiegato Stefano Marinoni, bibliotecario e responsabile dei Gruppi di Lettura – ma negli ultimi anni stiamo cercando di spostare il focus dai libri ai cittadini. Abbiamo ampliato la nostra attività con diverse iniziative che hanno riscontrato un discreto successo, a partire dai Gruppi di Lettura. Sei quelli attivi e che coinvolgono oltre 100 persone, con una lista d’attesa che inizia a riempirsi. Entro il mese di maggio, poi, attiveremo la possibilità di prenotare i giochi da tavolo che abbiamo messo a disposizione (circa un centinaio, ndr) per giocare qui in Biblioteca: un intrattenimento richiesto e che interessa la popolazione in maniera decisamente trasversale, dai bambini agli anziani. Sempre a maggio ospiteremo l’evento ‘Delitto in Biblioteca’ molto apprezzato e che riscuote un grande successo”. La Biblioteca di Lecco, come ricordato, è anche presidio riconosciuto Nati per Leggere e ogni anno ospita numerosi alunni, dagli asili nido alle scuole medie.

Inoltre, la Biblioteca è sempre più inclusiva ed accogliente: nell’ambito del progetto ‘Biblioteca No limits’ pochi mesi fa è stata inaugurata l’Ausilioteca che mette a disposizione strumentazioni volte a supportare gli utenti con disabilità cognitive e sensoriali mentre sono in corso all’esterno i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Dovrebbero terminare entro il 2026, per consegnare alla città una Biblioteca ‘senza limiti’.