Nuovo stop dei treni tra Lecco e Colico il prossimo week-end

Dalle ore 00:01 di venerdì 17 alle ore 23:59 di domenica 19 ottobre

Lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

LECCO – La circolazione ferroviaria sarà interrotta dalle ore 00:01 di venerdì 17 alle ore 23:59 di domenica 19 ottobre 2025, fra le stazioni di Lecco e Colico per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.