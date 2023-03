Nuovo video di Auser: i benefici dell’attività fisica per gli anziani

LECCO – L’attività fisica ha numerosi benefici per la salute degli anziani. In particolare, può migliorare la funzione cardiovascolare e respiratoria, ridurre la perdita di massa ossea e aumentare la flessibilità e la mobilità articolare. Inoltre, può aiutare l’equilibrio e la coordinazione, migliorare la qualità del sonno e ridurre il rischio di depressione e ansia. L’attività fisica regolare può anche aiutare a controllare il peso corporeo e diminuire il rischio di malattie croniche come il diabete e le malattie cardiache. Può anche migliorare la salute mentale, l’autostima e la qualità della vita degli anziani.

Proprio all’esercizio fisico nella terza età è dedicato il nuovo video realizzato da Auser provinciale Lecco, nell’ambito della serie di filmati creata dall’associazione sulla prevenzione e la promozione della salute. Il video, completamente autoprodotto da Auser Provinciale Lecco, è stato realizzato da Giacinta Papini e da Costantino Figini, la voce è di Gino Buscaglia. Hanno dato un loro contributo la dottoressa Francesca Luisa Brusa e il laureando in scienze motorie Simone Adamoli.

Il filmato, visibile sulla pagina YouTube di Auser Lecco, come di consueto verrà inviato a tutti i Comuni, agli Ambiti Territoriali, ai Distretti dell’Asst e all’Ats affinché possa essere diffuso il più possibile. Si tratta del decimo video realizzato e pubblicato da Auser provinciale Lecco sul tema della salute degli anziani.