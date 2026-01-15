“Nutrire lo sport”: presentato l’evento del 22 gennaio organizzato da Cfpa Casargo

Il presidente Francesco Maria Silverij: “Bisogna educare i ragazzi ad una corretta alimentazione”

Presentato l’evento in programma il 22 gennaio a Casargo

LECCO – “Nutrire lo sport”: è questo il tema che verrà affrontato nella terza edizione del summit organizzato dall’istituto CFPA di Casargo.

Dopo le prime due edizioni, dedicate rispettivamente ai temi della celiachia e del diabete, quest’anno l’attenzione degli organizzatori si è rivolta al tema della prevenzione e del benessere a 360 gradi, cogliendo l’occasione per parlare anche di attività sportiva, tema quanto mai caldo in previsione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Come annunciato durante la conferenza stampa tenutasi oggi nell’ufficio territoriale R.L. di Lecco, l’appuntamento è fissato per il 22 gennaio. Protagonisti saranno i ragazzi del CFPA di Casargo e dell’Istituto fumagalli di Casatenovo, e le testimonianze includeranno approfondimenti tecnico-scientifici e racconti fattuali.

Il presidente di CFPA Casargo Francesco Maria Silverij ha introdotto l’evento, che è organizzato in collaborazione con la Provincia di Lecco, il Comune di Casargo, la Comunità Montana, CeDiSa e il Politecnico di Milano – Polo territoriale di lecco.

“Con questo summit chiuderemo il ciclo di un mandato cominciato con l’obiettivo di educare i ragazzi ad una corretta alimentazione, in rapporto all’economia e alla salute. Le statistiche ci dicono che i problemi di disturbo alimentare sono in crescita: non basta fornire ai ragazzi abilità tecniche – ha affermato Silverij – ma è importante insegnare la sensibilità e il rispetto, altrettanto importanti per l’esercizio di professionalità.”

Ad aprire l’evento del 22 gennaio ci sarà il medico endocrinologo, nonché divulgatore ed esperto di nutrizione, Marco Missaglia, che oggi ha dichiarato: “Abbiamo scelto di rimandare il tema inizialmente previsto per quest’anno, quello delle malattie cardiovascolari, per dedicarci allo sport. Si sente parlare molto di alimentazione, ma troppo spesso in relazione a moda e abitudine. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti con coerenza le acquisizioni della scienza medica, perché, come direbbe Ippocrate, ‘se trovassimo il rapporto tra ciò che mangiamo e come ci muoviamo avremmo trovato segreto della salute’”.

Presente alla conferenza anche il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, che è intervenuto a nome della Regione: “Siamo convinti dell’importanza del tema della prevenzione, che unisce l’attenzione alla nutrizione e l’attività sportiva. Apprezziamo molto l’impegno di CFPA nel contribuire non solo alla formazione di futuri professionisti, ma anche alla cultura generale di uomini e donne, con lo scopo di raffinare la sensibilità dei singoli”.

Simone Brigatti, consigliere delegato di Apaf, ha aggiunto che “In un mondo dove l’informazione è spesso disinformazione, eventi come questo sono momenti di realtà”, arricchiti, in questo caso, dalla partecipazione di figure di spicco provenienti dall’ambiente medico, accademico e sportivo.

Oltre al dottor Missaglia, il 22 gennaio interverranno il Professor Vito Rubino (Università del Piemonte orientale), il canottiere italiano e campione olimpionico Andrea Panizza, il tecnico e giudice internazionale di bob e skeleton Christian Colombo, il dottore in scienze motorie Alekos Zugnoni e i professori Carlo Gorla e Manuela Galli (Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco).

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, comincerà alle 9.30 presso l’auditorium del CFPA di Casargo. Sarà possibile partecipare al pranzo preparato per l’occasione dagli studenti, previa prenotazione dal sito cfpacasargo.it.