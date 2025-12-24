Occhiali smarriti alla fiaccolata del 23 dicembre al San Martino: appello degli Alpini

Il proprietario o la proprietaria sono pregati di contattare il Capogruppo al numero 328 8053694
LECCO – Gli Alpini del Gruppo Alpini Monte Medale informano che, nel corso della tradizionale fiaccolata dell’antivigilia di Natale, svoltasi ieri sera 23 dicembre in zona San Martino, è stato ritrovato un paio di occhiali precedentemente smarrito.
Il proprietario o la proprietaria può mettersi in contatto con il capogruppo Salvatore Brusadelli al numero 328 8053694 per il riconoscimento e la restituzione.