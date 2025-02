Occhio ai Bimbi: i risultati del nuovo screening della vista gratuito

L’iniziativa dei Lions per sensibilizzare a partire dalle scuole dell’infanzia sull‘ambliopia

Sottoposti a screening 591 bambini

LECCO – Si è conclusa, anche quest’anno, la campagna di prevenzione dell’ambliopia “Occhio ai Bimbi”, ideata dal Lions Clubs International ed organizzata nelle scuole dell’infanzia paritarie della nostra città dal Lions Club Lecco San Nicolò e dal Lions Club Lecco Host in collaborazione con il Comune di Lecco e l’Associazione delle scuole dell’infanzia paritarie di Lecco.

La campagna ha coinvolto le scuole dell’infanzia paritarie lecchesi e permesso di sottoporre a screening ben 591 bambini nelle 14 le scuole che hanno aderito. Gli screening hanno permesso di individuare 38 bambini (più del 6%) con problemi per il cui approfondimento e cura è stata consigliata una visita oculistica completa.

Così l’assessora Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai Lions per aver reso possibile, per il secondo anno consecutivo, lo screening dell’ambliopia, e all’Associazione scuole infanzia per aver coordinato l’organizzazione delle visite nelle scuole dell’infanzia paritarie. Questo progetto ha un valore fondamentale: permette di individuare precocemente eventuali criticità visive nei bambini, consentendo approfondimenti tempestivi e azioni risolutive laddove necessario. Un’azione concreta di prevenzione che può fare davvero la differenza.

Con i Lions territoriali stiamo portando avanti diverse iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione in varie fasce d’età, consolidando una collaborazione che guarda al benessere della comunità. Il prossimo anno lo screening dell’ambliopia tornerà nuovamente nelle scuole statali, con un’alternanza che ci permette di offrire alle centinaia di famiglie della città questa importante opportunità prima dell’ ingresso dei bambini alla scuola primaria”.

Roberta Panzeri, pedagogista che si è occupata di organizzare la campagna: “Per noi è stato un piacere collaborare a questa attività di prevenzione e intercettazione precoce. Nei compiti e nei gesti di cura che caratterizzano le nostre scuole rientra anche il saper prendersi cura anche del benessere fisico, oltre a quello emotivo ed educativo. Questo progetto ci ha dato l’opportunità di ampliare la nostra capacità di essere sempre al fianco di bambini e famiglie, garantendo un percorso di crescita completo sotto ogni aspetto.

I bambini hanno vissuto questa esperienza sotto forma di gioco infatti, per sottoporsi alla visita, è stato chiesto loro di guardare attraverso un ‘cannocchiale magico’. Come in altre occasioni, anche questa volta il gioco, che svolge un ruolo fondamentale nei processi di crescita del bambino, si è rivelato un facilitatore dell’esperienza rendendola piacevole e divertente.”