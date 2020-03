Oggi alle 11 tutte le radio trasmetteranno l’Inno di Mameli: sintonizzati su LeccoCittà Continental

Dopo l’Inno di Mameli verranno trasmesse Azzurro e La Canzone del Sole

LECCO – Anche Radio LeccoCittà Continental aderisce all’iniziativa “Le Radio per l’Italia” con tutte le emittenti trasmetteranno, alle ore 11 di oggi, venerdì, l’Inno di Mameli. Un evento unico, mai successo sinora che coinvolgerà l’Italia Intera.

Dopo l’Inno di Mameli verranno trasmette altre tre canzoni, che saranno:Azzurro e La Canzone del Sole e una a sorpresa.

Tutti sono quindi invitati a sintonizzarsi su Radio LeccoCittà Continental (potete sintonizzarvi anche dal vostro PC, Tablet o Smartphone cliccate QUI oppure sulle frequenze radio 90.900 MHz). Alzare il volume e anche se non avete una bella voce… cantate! E non dimenticate di mettere il Tricolore fuori dalla finestra. Sarà un momento di condivisione di unione in questo momento di emergenza e di difficoltà che sta coinvolgendo l’Italia intera.