Oggi è la Giornata della Memoria, tante iniziative per non dimenticare

Il 27 gennaio 1945 la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz

Le iniziative nei comuni lecchesi, a Lecco e in Valsassina la consegna di 18 medaglie d’onore

LECCO – 27 gennaio 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrano nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, liberando i prigionieri superstiti e rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista. Da allora, il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali.

Anche in Provincia di Lecco sono stati organizzati diversi i momenti istituzionali per questa ricorrenza. Li ricordiamo di seguito:

A Lecco, alle 11.30 nel rione di Acquate verranno commemorati Pietro e Lino Ciceri, padre e figlio eroi della Resistenza. La cerimonia, promossa dal Comune di Lecco, si terrà davanti alle pietre d’inciampo posate in loro ricordo nel 2019 (leggi qui). Saranno presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la Viceprefetto di Lecco Laura Maria Motolese, la Consigliera con delega alla Cultura della Provincia di Lecco Fiorenza Albani, la Vicepresidente ANPI Lecco Patrizia Milani e la Presidente di “Femminile Presente!” Irene Riva.

In occasione della Giornata della Memoria il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio consegnerà 18 medaglie d’onore ai familiari di cittadini lecchesi, militari e civili, che nell’ultima Guerra Mondiali sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Nell’occasione il Prefetto presenzierà alla posa di due “pietre d’inciampo” in Valsassina. La celebrazione inizierà alle 9.30 presso il cineteatro di Pasturo, con la consegna di 9 Medaglie d’Onore. Alle 11 ci sarà la posa della prima pietra d’inciampo a Cassina Valsassina, in ricordo di Rinaldo Combi. Alle 14 posa della seconda pietra d’inciampo nel comune di Premana, in ricordo di Giovanni Battista Todeschini. Alle 16, infine, presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco la giornata si chiuderà con la consegna di altre 9 Medaglie d’Onore.

Passando agli appuntamenti in Provincia, a Osnago la sala cine-teatro “Don Sironi” di via Gorizia ospiterà alle 14 l’incontro, a cura dell’Istituto comprensivo “Bonfanti-Valagussa”, tra Paola Vita Finzi (testimone della Shoah) e le classi quinte della scuola primaria. Alle 20.30 è in agenda lo spettacolo con gli studenti dell’Istituto (classi quinte della primaria e classi della secondaria di primo grado), che presentano i loro lavori sulla Giornata della Memoria. QUI gli altri appuntamenti in programma a Osnago per la ricorrenza.

A Mandello al Teatro De Andrè, invece alle ore 21 verrà proiettato il film “Jona che visse nella balena” di Robero Faenza. Jona è un bambino ebreo di quattro anni che viveva ad Amsterdam prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1940, dopo l’occupazione della città da parte dei tedeschi, viene deportato insieme ai suoi genitori ebrei dapprima nel Campo di concentramento di Westerbork e quindi in quello di Bergen-Belsen, dove trascorrerà l’intero periodo della guerra. A Bergen-Belsen vive in una baracca con la madre, mentre il padre è assegnato ad un altro settore del campo. Il bambino subisce freddo, fame, paure, sofferenze, angherie anche da parte degli altri ragazzi. Sopravviverà al campo, non così sarà per i suoi genitori: il padre muore durante la prigionia, la madre pochi giorni dopo la liberazione. Jona tornerà ad Amsterdam dove verrà adottato da una famiglia di amici di famiglia. Avrà modo di studiare e diventerà un fisico.

A Oggiono sabato 28 gennaio si terrà l’incontro con Mario Schiani pre la presentazione del libro ‘Il fucile dietro la schiena’. L’appuntamento è alle ore 21 in Sala Consiliare (QUI LA LOCANDINA).