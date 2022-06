Le iniziative dal tardo pomeriggio poi lo spettacolo pirotecnico sul lago alle 22.30

Lungolago chiuso dalle 21 alle 24, ordinanza anti vetro in centro

LECCO – E’ una domenica di iniziative a Lecco per la Festa del Lago e della Montagna: si inizierà con la processione delle Lucie dalle 17.45 seguita alle 18 dalla benedizione del lago al monumento di san Nicolò e alle 18.15 dal concerto della banda musicale Manzoni in piazza Garibaldi.

Si prosegue in serata con la regata delle Lucie dalle 20.30, l’esibizione degli sbandieratori e musici della “Torre” alle 21.15 e infine gli attesi fuochi artificiali sul lago alle 22.30.

Per garantire la sicurezza dei pedoni, proprio in vista dello spettacolo pirotecnico, è stata decisa la chiusura al transito del lungolago a partire dalle 21 fino alla mezzanotte nel tratto compreso tra l’intersezione via Leonardo da Vinci/viale Costituzione e via Nava (eccetto parcheggi di via Nullo e acceso autorizzati) e dalle 19 alle 24 è stabilito il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata (eccetto autorizzati).

Inoltre è previsto, dalle 20 alle 24, il divieto di vendita ad asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro e metallo negli esercizi pubblici del centro.

La misura interessa le attività di via Raffaello, via Cantù, via Nullo, via Lungolario Isonzo, riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via fratelli Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta, via Bovara, via san Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Pietro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torre Tarelli, lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, lungolario Cadorna, lungolario Piave, lungolario 4 Novembre.