Oggi è la Giornata contro la violenza sulle donne: tante le iniziative per riflettere

Una giornata per accendere l’attenzione sul tema della violenza di genere, discriminazioni e femminicidi

Sono tanti gli appuntamenti in programma a Lecco e in provincia in occasione di questa giornata

LECCO – Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita nel 1999 Assemblea generale delle Nazioni Unite per combattere non solo gli episodi di violenza di genere ma anche di discriminazione subiti dalle donne.

Tante sono anche sul nostro territorio le iniziative per sottolineare l’importanza di questa giornata, molte quelle già svolte in diversi comuni della provincia che hanno preceduto la data del 25 novembre, anche se oggi sono previsti gli appuntamenti principali.

A Lecco, a partire dalle 9, nella sala riunioni dell’Informagiovani (via dell’Eremo, 28), si terrà il confronto “Per un filo rosso: anche i giovani riflettono sulla violenza di genere”, con Valentina Tollardo, psicoterapeuta.

Alle 9.30, nell’Aula Magna dell’ospedale, l’Asst Lecco promuove un nuovo convegno interno “La violenza sulle donne: un problema di salute di genere”.

Alle 11 sul Lungolago, nei presi del Monumento ai Caduti si terrà l’inaugurazione di una seconda Panchina rossa, a cura del Comune di Lecco e del Cif dopo quella già inaugurata in via Cavour.

Fra le 15 e le 16, in piazza XX Settembre, si terrà la performance di sensibilizzazione “Per un filo rosso: anche i giovani scendono in piazza contro la violenza sulle donne”, a cura del servizio Informagiovani del Comune di Lecco.

Seguiranno due flash-mob “La violenza non è amore”, a cura di Albero Blu e Telefono Donna Lecco: il primo alle 16 in piazza XX Settembre e il secondo alle 17 in via Roma.

Chiuderanno la giornata in città due spettacoli teatrali: il primo alle 20.30 in sala Ticozzi (via Ongania, 4) dal titolo “Puzzle – donne a pezzi”, a cura di CreatiVita e promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecco e il secondo alle 21 al bar Frigerio in piazza XX settembre dal titolo “Ci vuole un patto. Messaggio alla Comunità lecchese: letture, riflessioni, azioni”, a cura di Femminile Presente!

A Lierna invece, alle ore 21, la Biblioteca comunale ospiterà la presentazione del libro di Sara Rattaro “Splendi più che puoi” con la partecipazione di Telefono Donna Lecco.

L’auditorium Golfari di Galbiate, dalle ore 21, ospita “Parole di donna, la sottile trama della violenza” per la rassegna “Leggere per gioco” in collaborazione con biblioteca e comune.

“Questo non è amore”

La Questura di Lecco in mattinata sarà presente in Piazza Garibaldi con un camper attrezzato per lo svolgimento della campagna “Questo non è amore”, all’interno del quale vi sarà un’équipe composta da operatori specializzati nella trattazione dei reati di violenza di genere, dove procederà a sensibilizzare la cittadinanza a rivolgersi ed a denunciare alle Forze di Polizia tutte le eventuali situazioni di disagio sociale, provvedendo anche alla distribuzione di una brochure sul tema in argomento.

Sarà distribuito l’opuscolo “…questo non è amore”, elaborato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che vuole offrire alla cittadinanza un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l’emersione del “sommerso”, con l’obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.

“Spesso – spiegano dalla Questura – il primo passo è il più difficile: la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare dettagli della propria vita privata, il timore di rimanere sole. A volte però basta solo una spalla a cui appoggiarsi, qualcuno con cui parlare, una rete di sostegno indispensabile per iniziare un nuovo percorso di vita libero dalla violenza e dal dolore”.

Scarpe e luci in rosso

A Mandello l’assessorato alle pari opportunità in collaborazione con i commercianti esporrà scarpe rosse citando l’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet che ha ideato e reso pubblica questa simbolica iniziativa. Scarpe rosse ci saranno anche in piazza Leonardo da Vinci nella giornata del 25 novembre e verrà esposto dal balcone lo striscione per ricordare la giornata.

Dal 22 sino al 30 novembre la facciata del Palazzo Comunale di Mandello sarà inoltre illuminata di rosso e sul sito istituzionale del Comune sarà in visione il video “25 novembre 2021 Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne di Emilia Persenico. Luci in rosso anche a Colico dove ad illuminarsi in questi giorni è il porticciolo di fronte alla piazza centrale del paese.

A Merate la richiesta del Comune a tutte le famiglie meratesi è di accendere, questa sera, un piccolo lume alle finestre per manifestare vicinanza alle vittime e a tutte le donne.

Comunicare sui social

Sempre a partire da giovedì 25 novembre inizierà la social challenge #perunfilorosso: un invito a postare su Instagram una foto sul tema della settimana con un accessorio rosso, taggando @Informagiovani_lecco e promuovendo l’hashtag #perunfilorosso.

Inoltre, Appello per Lecco ha lanciato un invito ai cittadini che volessero denunciare qualsiasi forma di violenza a recarsi in via Don Pozzi, vicino stadio Rigamonti, per fotografarsi dinanzi al murales inaugurato a settembre e dedicato al tema della violenza di genere, e postare sul proprio profilo la foto, taggando amici.

Un’opera di “street art ” non solo esteticamente bella ed esplicativa nella sua immagine, ma soprattutto innovativa perché “viva”: un QR code permette di accedere con uno smartphone in qualsiasi momento ai riferimenti di strutture a cui rivolgersi per richieste di aiuto e segnalazioni.

Mostre, installazioni e altre iniziative con le scuole

A Lecco dal 25 novembre saranno inoltre inaugurate due nuove installazioni: la prima “Per combattere la violenza impariamo il rispetto”, a cura di Istituto G. Parini, visibile dal lunedì al sabato dalle 14 alle 18 nell’atrio dell’Istituto G. Parini (fino al 30 novembre) e la seconda “Orange the world in 16 days”, a cura di Soroptimist e del Comune di Lecco, che illuminerà la facciata del Comando Provinciale dei Carabinieri (fino all’11 dicembre) e il palazzo comunale di Via Sassi 18 (fino al 4 dicembre).

A Casatenovo, sempre oggi giovedì 25 novembre, all’Istituto G. Fumagalli, si terrà l’inaugurazione della mostra “Pensieri e riflessioni sulla violenza di genere” e, a Oggiono l’installazione della Panchina rossa, a cura dell’Istituto V. Bachelet, con il patrocinio del Cpo dell’Ordine degli Avvocati e delle Avvocate. Sempre a Oggiono dal 24 novembre fino al 28 novembre la mostra itinerante “Noi Artemisia” alla sala consiliare del municipio.

E’ invece fissata per venerdì 26 novembre a Lecco alle 21 in sala Ticozzi (via Ongania, 4 a Lecco): “Stereotipi e violenza sulle donne nei media”, con Gabriella Jacomella, giornalista e formatrice.

Appuntamenti anche nei prossimi giorni

Sabato 27 novembre a Merate, alle 11, da via Baslini a piazza Prinetti si terrà il flash-mob “Contro la violenza di genere”, a cura dell’associazione Ora Basta, mentre alle 21 è in programma lo spettacolo teatrale “Mai più”, a cura dell’Associaizione Lei a.p.s. all’Auditorium Giusi Spezzaferri (piazza L. Da Vinci).

Lo stesso giorno a Mandello Lario è in programma, alle 21 nel cinema teatro De Andrè (piazza L. Da Vinci) lo spettacolo teatrale “Una coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo, a cura dell’Assessorato alla Cultura (per assistere allo spettacolo è necessaria prenotazione da effettuare su www.visitmandello.it).

Inoltre il 30 novembre (ore 20.45) si terrà “ Non solo 25” presso il teatro Fabrizio De Andrè di Mandello. Alla serata parteciperanno: Valentina Pitzalis, vittima e testimone contro la violenza di genere, Irene Simi de Burgis, psicologa e psicoterapeuta, Giusy Laganà, segretario generale di FARE X BENE ETS e membro dell’Advisory Board di “Generazioni Connesse”, progetto coordinato con il Ministero dell’Università e della Ricerca.