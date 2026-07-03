Oggi le Frecce Tricolori in volo sopra la città

Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale è atteso verso le 17

LECCO – Oggi, venerdì 3 luglio, gli occhi saranno puntati verso il cielo per il passaggio delle Frecce Tricolori sopra la città. L’esibizione è attesa intorno alle 17 e promette di regalare uno spettacolo suggestivo a residenti e visitatori.

Il punto migliore per vedere le frecce è il lungolago, grazie alla visuale aperta sul cielo e sul lago, ma lo spettacolo sarà probabilmente ben visibile anche dai rioni alti della città, offrendo a molti la possibilità di ammirare le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale guidata dal tenente colonnello Franco Paolo Marocco.

L’iniziativa è supportata dal Comune e dalla Provincia per celebrare un doppio importante anniversario: i 70 anni della Festa del Lago, festeggiati lo scorso 28 giugno, e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Un’occasione speciale che unisce le celebrazioni della tradizione locale a quelle della storia del Paese.

Per il territorio lariano non si tratta di una prima assoluta. Già nel 2019, infatti, le Frecce Tricolori avevano sorvolato il Lago di Como, sopra Varenna, in occasione dell’Air Show, conquistando migliaia di spettatori.