Olgiate Molgora, l’associazione Plastic Free raccoglie oltre 200 chili di rifiuti abbandonati

Dieci volontari tra cui il vicesindaco Fratangeli e la consigliera Fumagalli Biollo si sono dati appuntamento nella piazza della stazione

“Continueremo a essere attivi per il pianeta” commenta la referente dell’associazione Pozzoni

OLGIATE MOLGORA – Duecento chili di rifiuti raccolti in un paio d’ore: bottiglie di vetro, lattine, mozziconi.

La referente dell’associazione Plastic Free Lecco, Ornella Pozzoni – accompagnata da una decina di volontari, tra cui il vice sindaco di Olgiate Matteo Fratangeli e la consigliera Giovanna Fumagalli Biollo – questa mattina, domenica 26 ottobre, hanno dedicato due ore a rimuovere i rifiuti abbandonati nella piazza della stazione ferroviaria e nelle vicinanze.