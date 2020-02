Olginate. La minoranza lancia una petizione per salvare gli alberi dell’ex municipio

La petizione di Olginate si cambia su change.org

Lunedì sera un’assemblea pubblica per spiegare gli interventi

OLGINATE – “No all’abbattimento totale dei Cedri dell’Himalaya a Olginate”. Il gruppo di minoranza Olginate sì cambia, nella giornata di giovedì, ha lanciato una petizione sul sito change.org per salvare gli alberi che da decenni abbelliscono il parco dell’ex municipio. Il gruppo guidato dal consigliere Riccardo De Capitani aveva già presentato nei giorni scorsi un’interrogazione al sindaco Passoni proprio su questo tema.

Il tentativo è quello di evitare il taglio delle sei piante: “Chiediamo di valutare opzioni diverse al taglio netto e totale di tutti gli esemplari secolari di Cedro dell’Himalaya nel parco dell’ex Municipio di Olginate” si legge nella petizione.

Lunedì 24 febbraio (ore 20.45 in sala consigliare) è in programma un’assemblea pubblica con l’agronomo Elia Galbusera per spiegare alla cittadinanza gli interventi sulle aree verdi del paese.