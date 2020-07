Olimpiadi 2026: nel decreto rilancio oltre 140 milioni per la Statale 36

30 milioni per il consolidamento della Monte Piazzo

Tra gli interventi anche ciclabile di Abbadia e tre corsie sul ponte Manzoni

LECCO – Con l’approvazione nelle scorse ore del “Decreto rilancio” arrivano anche finanziamenti importanti per una serie di opere che riguardano la Statale 36. In vista delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, infatti, sono stati finanziati importanti interventi per migliorare la fondamentale arteria che collega Milano con la Valtellina.

In particolare 30 milioni di Euro saranno investiti per il consolidamento della galleria Monte Piazzo per cui sono già stati eseguiti interventi negli anni scorsi ma che ancora necessita di opere di manutenzione. 20 milioni di Euro, invece, saranno destinati a un’altra opera attesa da molti anni: il completamento del percorso ciclabile di Abbadia Lariana. Nella lista delle opere finanziate anche l’adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni (Terzo Ponte) a Lecco per cui sono stati stanziati 15 milioni di Euro.

Investimenti anche sul fronte della fondamentale linea ferroviaria che collega Milano con Tirano: grazie al decreto ben 70 milioni di Euro saranno investiti nelle sedi di incrocio e raddoppi selettivi. Nell’elenco delle opere finanziate anche il potenziamento dello svincolo di Piona (7 milioni di Euro); il potenziamento dello svincolo di Dervio (25 milioni di Euro) e la messa in sicurezza della tratta della Statale 36 Giussano – Civate (45 milioni di Euro).

Interventi previsti anche sulla Statale 38, nella vicina provincia di Sondrio: nodo di Castione Andevenno (15 milioni di Euro), tangenziale Sud di Sondrio (40 milioni di Euro) e allargamento di alcuni tratti tra il Km 18+200 e il Km 68+300.

La soddisfazione della provincia di Lecco

Il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli esprimono grande soddisfazione per i finanziamenti destinati al territorio lecchese dal Decreto Rilancio varato dal Governo.

“Questi finanziamenti ripagano il grande lavoro della Provincia di Lecco, che nei mesi scorsi ha sottoposto a tutti gli altri enti coinvolti, Governo, Regione Lombardia e Anas, una serie di necessità e richieste di infrastrutture per la mobilità che interessano il nostro territorio, avviando poi una serie di interlocuzioni concrete. Come già anticipato proprio un anno fa le Olimpiadi invernali 2026 rappresentano una straordinaria occasione di rilancio per il territorio lecchese dal punto di vista viabilistico e infrastrutturale, ma anche economico e produttivo, oltre che turistico-ricettivo, soprattutto in questo particolare periodo di difficoltà e di emergenza per il Paese. Perciò è quanto mai necessario riqualificare e potenziare alcune vie di comunicazione, come la strada statale 36 e la strada provinciale 72, che collegano il nostro territorio a quello della provincia di Sondrio. Le polemiche passate per i mancati eventi olimpici sul territorio devono lasciare il passo alla soddisfazione per i finanziamenti che siamo riusciti a portare a casa da destinare a opere che rimarranno anche dopo i giochi olimpici. Stiamo parlando di centinaia di milioni di euro, considerando i vari finanziamenti ottenuti in questi mesi, per ottenere i quali la Provincia di Lecco è stata parte attiva. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme agli altri enti coinvolti per rendere queste opere cantierabili nel più breve tempo possibile. La Provincia di Lecco, come sempre, è pronta a fare la sua parte per mettere in campo sin da subito ogni energia e risorsa per essere attore protagonista del rilancio del nostro territorio, assicurando ogni utile supporto tecnico e organizzativo, anche con il coinvolgimento e la condivisione dei Comuni interessati”.