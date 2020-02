Olimpiadi di Statistica: Badoni protagonista con Silvia Fioretta e Diego Colombo

I due studenti inseriti dal Miur nell’albo delle eccellenze

Grazie al contributo di tutti i 51 studenti il Badoni è secondo

LECCO – Istat e Sis (Società Italiana di Statistica) hanno organizzato la 10^ edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica. Gli insegnanti di Matematica dell’Istituto Badoni di Lecco, che hanno sempre ritenuto importante guidare gli studenti verso un ragionamento statistico in grado di metterli in condizione di poter dare il giusto significato alle informazioni quantitative che ricevono ogni giorno, hanno deciso di iscrivere per la prima volta un gruppo di 51 alunni del primo biennio.

La prova è stata svolta on-line il giorno 21 gennaio 2020.

Ieri sono stati pubblicati i risultati della prova e tra i nominativi dei vincitori della fase individuale troviamo Diego Colombo della prima A Liceo, classificato al primo posto della categoria “classi prime”, e Silvia Fioretta della seconda B Liceo, classificata al secondo posto della categoria “classi seconde”. Questi studenti verranno inseriti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’Albo nazionale delle eccellenze (programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze).

Grazie al contributo di tutto il gruppo dei partecipanti, inoltre, l’istituto Badoni risulta secondo nell’elenco delle 30 scuole italiane che potranno partecipare alla fase a squadre; un ottimo risultato, che conferma la qualità didattica delle proposte del Dipartimento di Matematica, tra le quali quella di aderire al progetto nazionale di “Liceo potenziato in Matematica”.

Successo che si aggiunge ai molti che gli studenti del Badoni hanno ottenuto in altre gare basate sulla “scienza dei numeri” ed in particolare nei giochi di “Matematica senza frontiere”, che vedono ogni anno il Badoni vincitore e comunque sempre tra i primi classificati.

LA CLASSIFICA DEI 30 ISTITUTI QUALIFICATI PER LA SECONDA FASE A SQUADRE