Olimpiadi invernali: record per il servizio ferroviario lombardo, +1,3 milioni di viaggiatori

LECCO – Le Olimpiadi invernali non hanno portato solo medaglie all’Italia: anche il servizio ferroviario lombardo ha fatto registrare un vero e proprio record. Secondo i dati diffusi da Trenord, nelle settimane olimpiche, dal 6 al 22 febbraio, sono stati 1,3 milioni i viaggiatori in più rispetto al periodo consueto, pari a un incremento del 10%, per un totale di 13,9 milioni di passeggeri sulla rete servita dall’azienda.

A commentare i numeri è l’Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile: “Un risultato importante, che dimostra l’efficienza del servizio trasportistico della Lombardia e il notevole sforzo messo in campo per fornire una mobilità moderna e puntuale. Accanto all’exploit dell’Italia alle Olimpiadi, con ben 30 medaglie vinte, possiamo annoverare anche il ‘record’ del servizio ferroviario lombardo, capace di far viaggiare centinaia di migliaia di persone in maniera puntuale e con mezzi confortevoli”.

Per far fronte all’aumento di passeggeri, Trenord ha potenziato l’offerta con oltre 200mila treni per km aggiuntivi, pari a circa 120 corse in più ogni giorno. Particolarmente significativi i dati sul collegamento Milano–Valtellina, dove, con corse ogni 30 minuti dalle 4 del mattino fino alle 3 di notte, hanno viaggiato 483 mila passeggeri, registrando un aumento del 64% rispetto alla media consueta.

Le linee suburbane di Milano, che collegavano direttamente sedi olimpiche come Santagiulia Ice Hockey Arena, Milano Speed Skating Stadium, Milano Rho Ice Hockey Arena e il Villaggio Olimpico a Milano Scalo Romana, sono state utilizzate da 6 milioni di passeggeri, con un incremento del 15%.

“In questo caso, si può davvero affermare che la Lombardia è la ‘locomotiva d’Italia’ – aggiunge Lucente -. Ringrazio tutti gli attori coinvolti, dirigenti, tecnici, lavoratrici e lavoratori che hanno profuso un impegno totale per rendere il servizio dei trasporti il più efficace possibile”.