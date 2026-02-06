Olimpiadi Milano-Cortina. Anche i Vigili del Fuoco di Lecco nell’imponente dispositivo di sicurezza

Nella sede Anas di Bellano un mezzo speciale che può viaggiare su strada e su rotaie

Bellano nodo importante per il presidio della viabilità principale da Milano alla Valtellina

LECCO – Anche i Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono impegnati attivamente nel dispositivo di sicurezza. Sono state proprio le squadre posizionate alla sede Anas di Bellano, il 3 febbraio scorso, a intervenire tempestivamente insieme alla Polizia Stradale per il principio di incendio di un mezzo pesante alimentato a GNL nella galleria Monte Piazzo a Dorio.

Il dispositivo di potenziamento dei vigili del fuoco della Lombardia per le Olimpiadi invernali 2026 è progettato per operare contemporaneamente sia nell’ambito urbano di Milano che nell’ambito montano della Valtellina, contesti che presentano rischi diversificati, senza escludere quelli di tipo non convenzionale. I Vigili del fuoco sono pronti e attrezzati per ogni evenienza per garantire la sicurezza ai cittadini, agli atleti e alle delegazioni internazionali senza ridurre la copertura del soccorso ordinario sul territorio nazionale, sotto il coordinamento della Direzione regionale Lombardia con sede a Milano, in costante raccordo con il Centro Operativo Nazionale presso il Viminale e con le sale operative dei Comandi di Sondrio e di Milano, e con rispettivi Centri di coordinamento interforze.

Auspicando che non sia necessario, potranno intervenire in soccorso con l’impiego di squadre ordinarie e di componenti specializzate, ad esempio nel rilevamento e nella decontaminazione in scenari con sostanze pericolose o nella ricerca di persone disperse con squadre addestrate per intervenire in ambienti impervi, con cinofili, con droni e con sistemi per la localizzazione dei telefoni cellulari.

Sono state potenziate tutte le sedi di Milano con circa 100 unità aggiuntive al giorno con vari automezzi per gli eventi nella città metropolitana; altre 100 unità sono mediamente impegnate nei servizi di vigilanza sia in occasione delle cerimonia di apertura a San Siro del 6 febbraio e che nelle varie competizioni nelle strutture sportive dedicate ai Giochi in programma giornalmente.

In Valtellina il dispositivo di potenziamento consiste in altrettante 100 unità al giorno 24 ore su 24 per tutta la durata delle Olimpiadi dislocate nelle sedi territoriali, in particolare a Bormio e a Livigno, ove sono presenti sia squadre ordinarie che diverse specialità del Corpo nazionale, ad esempio le squadre SAF neve/ghiaccio, mezzi movimento terra, autogrù, motoslitte, quad.

La viabilità principale da Milano alla Valtellina sarà presidiata da diverse squadre, a Bellano, a Morbegno, a Tirano, a Valdisotto: sarà dunque possibile garantire assistenza e soccorso anche nel caso in cui le strade dovessero risultare impraticabili. In particolare è stato predisposto un doppio assetto di elicotteri a Malpensa e a Livigno per superare eventuali “effetti barriera” dovuti a possibili interruzioni stradali da Milano verso la Valtellina. Unità e mezzi giungono da tutti i Comandi provinciali della regione, assicurando una copertura costante, oltre ad alcune unità specializzate anche da altre regioni italiane.

Sul territorio regionale sono presenti anche altre 50 unità per garantire la sicurezza negli aeroporti, nelle telecomunicazioni, nelle attività di difesa civile.

Sono state curate le doverose esigenze di tutela e confort per il personale in servizio, provvedendo a fornire loro equipaggiamenti termici e DPI specifici per le basse temperature in Valtellina. Le modalità logistiche di accomodation per il personale sono confortevoli e adeguate al dispositivo da garantire in relazione alle varie sedi territoriali, ai pasti, agli orari di servizio e alle trasferte.

In sintesi si prevedono:

oltre 250 unità/giorno nel dispositivo regionale di potenziamento delle Olimpiadi e circa 70 unità/ giorno durante le Paralimpiadi che si svolgeranno solo nel Milanese;

turnazioni da 12, 16 o 24 ore al giorno a seconda dello scenario operativo;

impiego di personale ordinario, specializzato e anche specialista;

servizi di vigilanza nelle principali venues al chiuso e durante le cerimonie

I mezzi di soccorso, alcuni anche di nuovo acquisto, consistono in:

autopompe, autoscale, autogrù;

mezzi NBCR per monitoraggi e bonifiche;

pick-up con moduli da incendio per interventi rapidi;

veicoli per soccorso in montagna (quad, motoslitte);

laboratori ed attrezzature NBCR per rischio chimico, biologico e radiologico in scenari con presenza di sostanze pericolose;

apparecchiature e sistemi per le telecomunicazioni anche satellitari

Nella sede Anas di Bellano è posizionato un mezzo speciale per il soccorso su terra e rotaia in servizio al comando vigili del fuoco di Como attrezzato per gli incendi in galleria. Si tratta del Veicolo Antincendio Bimodale in cui si abbassano i due assi con le ruote ferroviarie e l’autopompa cammina sui binari.