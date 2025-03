Olimpiadi STEM, le premiazioni il 17 marzo al Politecnico

L’evento celebra il talento delle giovani donne nelle discipline STEM

Appuntamento al 21 marzo alle 17 presso il Politecnico di Lecco

LECCO – Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, AIDIA Lecco, l’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti della Provincia di Lecco, ha organizzato la terza edizione delle Olimpiadi STEM, una competizione interscolastica rivolta alle studentesse del quarto anno degli istituti superiori della provincia di Lecco. L’iniziativa si propone di stimolare la partecipazione femminile nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e di mettere in luce il talento delle giovani donne nel campo tecnico-scientifico.

Le Olimpiadi STEM AIDIA Lecco 2025 si sono svolte il 18 febbraio e hanno visto la partecipazione di numerose studentesse provenienti da sei istituti superiori della provincia. Le ragazze si sono sfidate in una serie di prove, mettendo alla prova le loro competenze logiche, matematiche, scientifiche e ingegneristiche.

Le tre migliori studentesse saranno premiate ufficialmente durante la cerimonia di premiazione, che si terrà venerdì 21 marzo alle 17 presso l’Aula A1.3 – Edificio 10, primo piano, del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Un’occasione di celebrazione aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento non sarà solo un’occasione per celebrare le vincitrici, ma anche un’opportunità per le partecipanti di incontrare e confrontarsi con donne che si sono affermate nel mondo STEM. Tra le relatrici dell’evento: Andrea Gojakovic, Technical Specialist Data & AI, Microsoft Italia; Laura Tiburzi, BIM Manager at EY, Mentore, Referente Italiana di Women in BIM; Elena Berselli, Responsabile del Customer Success Management BU Professional, TeamSystem.

L’incontro sarà moderato da Cristina Ancona, Head of Business Development, e vedrà gli interventi di Manuela Grecchi, Prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco, e Anna Vella, Presidente dell’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti.

Le vincitrici della competizione riceveranno un riconoscimento ufficiale per il loro talento e impegno. Oltre ai premi individuali, anche le scuole delle vincitrici saranno premiate per il supporto fornito alle studentesse nel loro percorso di crescita accademica e professionale.

Le Olimpiadi STEM AIDIA Lecco sono un passo fondamentale per promuovere la presenza femminile nelle discipline tecnico-scientifiche, contribuendo a colmare il divario di genere e a creare una rete di giovani donne consapevoli del loro potenziale nel campo STEM.

L’evento è gratuito e offre 2 CFP per gli ingegneri e gli architetti iscritti agli ordini professionali. Organizzato da AIDIA Lecco in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti e il Politecnico di Milano, l’iniziativa gode del patrocinio dell’Ufficio Territoriale Scolastico.

Per ulteriori informazioni, contattare AIDIA Lecco all’indirizzo aidia.lecco@gmail.com oppure visitare il sito www.aidia-italia.it/lecco