Passo fondamentale per accelerare la realizzazione di opere a lungo attese

Tra le opere commissariate in vista di Milano-Cortina 2026 anche la messa in sicurezza della SS36 tra Giussano e Civate

LECCO – Il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli l’aveva anticipato nell’incontro tenuto a Lecco sabato scorso, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è stato nominato un commissario straordinario anche per tre opere fondamentali (la lista ne prevede sette sul territorio lecchese per un finanziamento di 265 milioni di euro) sia in vista dell’appuntamento olimpico ma soprattutto per il futuro sviluppo del territorio.

Sono state commissariati la messa in sicurezza della Statale 36 nel tratto Giussano-Civate; il completamento del percorso ciclabile Pradello-Abbadia e la Statale 639 Lecco-Bergamo Variante “San Gerolamo”: un passo fondamentale per accelerare l’attuazione delle opere; data la particolare difficoltà esecutiva e la complessità delle procedure tecnico-amministrative, è stato nominato Commissario straordinario Luigi Valerio Sant’Andrea, attuale amministratore delegato della società ”Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA”.

“Per il lotto San Gerolamo (variante di Vercurago) della Lecco-Bergamo in particolare, la nomina del Commissario straordinario è stata fortemente voluta dalla Lega e potrà finalmente garantire procedure veloci per la realizzazione degli interventi troppo a lungo attesi, ora necessari tra l’altro per mettere a disposizione degli atleti e del pubblico infrastrutture adeguate ad una manifestazione sportiva globale come le Olimpiadi invernali” hanno detto i senatori lecchesi della Lega Paolo Arrigoni e Antonella Faggi, nonché i deputati Giulio Centemero e Roberto Paolo Ferrari.

“Felice per questa nomina che va nell’ottica di assicurare nei tempi la realizzazione delle opere stesse ed accelerarne l’iter per rispettare i tempi previsti” ha aggiunto Daniele Butti, Referente Provinciale Lega Lombarda Salvini Premier.