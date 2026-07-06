Oliveto e Valbrona, ripartono i campi di volontariato di Legambiente

Fino al 12 agosto volontari impegnati nella tutela del territorio

OLIVETO LARIO – Sono ripartiti anche quest’anno i campi di volontariato di Legambiente, un’iniziativa dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio che coinvolge il Comune di Oliveto Lario. L’edizione 2026 vede inoltre la collaborazione del Comune di Valbrona, rafforzando la sinergia tra le due amministrazioni sui temi della sostenibilità.

A comunicarlo è il sindaco di Oliveto Lario, Federico Gramatica, che sottolinea come i campi resteranno attivi fino al 12 agosto e vedranno impegnati i volontari in diverse attività di tutela ambientale.

“Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa c’è il consolidamento del progetto già avviato dall’Amministrazione comunale per incentivare la raccolta differenziata anche sulle spiagge, con interventi volti a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e del rispetto degli spazi pubblici” ha spiegato il sindaco.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per promuovere buone pratiche ambientali e contribuire alla conservazione del patrimonio naturalistico del territorio lariano, soprattutto durante il periodo estivo, quando l’afflusso di visitatori rende ancora più importante l’attenzione alla pulizia e al decoro delle aree lacustri.