Oltre 1,7 milioni in provincia di Lecco per prevenzione e ripristino danni alle foreste

Presto un progetto di legge sulla filiera bosco-legna-energia

“Impegno concreto nella tutela delle nostre foreste, risorsa fondamentale per l’ambiente e per le comunità montane”

MILANO – La Regione Lombardia ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate a valere sull’intervento SRD12, finalizzato alla prevenzione dei danni alle foreste e al ripristino del potenziale forestale danneggiato.

Per l’Azione “Prevenzione dei danni alle foreste”, sono state accolte 131 domande, con un contributo complessivo pari a €18.410.244,67, di cui 14 aziende in provincia di Lecco per un totale di €1.744.804,24. Per l’Azione “Ripristino del potenziale forestale danneggiato” sono state approvate 55 domande, con un contributo complessivo pari a €11.302.407,70, senza assegnazioni nella provincia di Lecco. L’importo totale dei contributi concessi ammonta quindi a €29.712.652,37.

“Con l’approvazione di questi finanziamenti, Regione Lombardia conferma l’impegno concreto nella tutela delle nostre foreste, risorsa fondamentale per l’ambiente e per le comunità montane. Un ringraziamento speciale va all’Assessore all’Agricoltura e Foreste, Alessandro Beduschi, per il supporto costante e la collaborazione in questa azione strategica”, dichiara il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Zamperini.

L’intervento mira a rafforzare la protezione degli ecosistemi forestali, tutelare le funzioni delle foreste a favore delle aree rurali e montane e intensificare i servizi di sorveglianza, prevenzione e contrasto ai rischi naturali, alle calamità e agli eventi meteorologici estremi legati anche al cambiamento climatico.

Gli interventi previsti si articolano nelle seguenti tipologie:

Tipologia A: interventi selvicolturali di prevenzione del dissesto e antincendio;

Tipologia B: realizzazione o miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali (SIF);

Tipologia C: monitoraggio, prevenzione e lotta antincendio.

“Il Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia sta lavorando da tempo a una vera e propria rivoluzione nel campo delle energie agroforestali. Assieme all’Assessore Beduschi stiamo preparando un adeguamento normativo che permetterà di sostenere il settore e la filiera bosco-legno-energia. Il progetto di legge promuove una gestione attiva e sostenibile del patrimonio agro-silvo-pastorale, capace di prevenire i rischi derivanti dall’abbandono e dalla frammentazione dei terreni e di favorire interventi coordinati e pianificati su scala territoriale. Così proteggiamo le montagne, sviluppiamo l’economia locale e creiamo resilienza per il futuro”, conclude Zamperini.