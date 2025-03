Oltre 500 giovani studenti a teatro per riflettere sull’importanza dell’acqua

La bella iniziativa dell’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding in occasione del World Water Day

Al Palladium lo spettacolo Amare acque dolci: “L’acqua non è una risorsa illimitata”

LECCO – Oltre 500 studenti di 4^, 5^ elementare e 1^ media hanno partecipato stamattina, lunedì 17 marzo, allo spettacolo teatrale proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lecco (ATO) e Lario Reti Holding in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo.

Due le repliche, con il cineteatro Palladium di Lecco gremito di giovani studenti da tutto il territorio, che hanno assistito allo spettacolo teatrale Amare acque dolci organizzato nell’ambito della settimana di eventi dedicati alla sensibilizzazione sul World Water Day. Lo spettacolo (con Giuliano Gariboldi, Marco Gavazzeni, Sara Pagani, Alberto Viscardi, scritto e diretto da Fabio Comana, scene di Serenella Angeloni collaborazione artistica di Roberto Corona, produzione Erbamil) è stato apprezzato e non sono stati risparmiati gli applausi.

A introdurre la giornata Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding, che ha spiegato la funzione della società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato e l’importanza dell’acqua: “L’acqua non è una risorsa illimitata. Noi siamo fortunati perché viviamo in una zona dove c’è acqua, ma non dobbiamo sprecarla. L’acqua che portiamo nelle vostre case è di buonissima qualità e dovreste sempre berla evitando, magari, l’utilizzo di acqua in bottiglie di plastica”.

E’ il nono anno che Lario Reti Holding e ATO si impegnano in progetti di sensibilizzazione che coinvolgono le scuole. Per le due società il legame con le giovani generazioni è un punto fondamentale, tanto che proprio il progetto “L’Acqua fa scuola!” è stato ritenuto meritevole di attenzione da parte delle associazioni di categoria ed è stato classificato tra i 5 progetti più importanti in Italia.

Concetti che sono stati ribaditi da Marco Bonaiti, presidente dell’ATO, che ha ringraziato tutti i ragazzi e gli insegnanti per la presenza: “L’acqua è una risorsa fondamentale e questo spettacolo mettere in rilievo quando questo bene sia prezioso per la nostra vita. Se esistiamo è proprio grazie all’acqua, il nostro impegno è quello di darvi il bene più prezioso nel modo migliore possibile”.

Il giovane pubblico, attraverso il linguaggio teatrale, ha potuto riflettere su un tema cruciale: l’acqua, una risorsa preziosa ma sempre più a rischio.