Grande partecipazione alla manifestazione interprovinciale e alla benedizione dei mezzi agricoli

Sul lungolago spazio anche al mercato di Campagna Amica con tredici aziende agricole del territorio

LECCO – Un corteo imponente di trattori e bandiere gialle ha attraversato il cuore della città, accolto dagli applausi di residenti e visitatori. Questa mattina, domenica 29 novembre, si è celebrata a Lecco la Giornata interprovinciale del Ringraziamento di Coldiretti Como Lecco, con oltre 70 mezzi agricoli in sfilata e la partecipazione di imprenditori agricoli, famiglie, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

La giornata ha preso il via con la celebrazione eucaristica presieduta dal prevosto di Lecco, monsignor Bortolo Uberti, che nell’omelia ha richiamato il valore della riconoscenza e della custodia del creato: “La terra è un dono che Dio ha messo nelle nostre mani perché sia custodita, perché sia coltivata”.

Al termine della messa, il presidente di Coldiretti Como Lecco, FortunatoTrezzi, ha letto la tradizionale preghiera dell’agricoltore. Prima del passaggio dei trattori sono intervenute le autorità, con il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Gian MarioFragomeli, che hanno evidenziato il ruolo strategico dell’agricoltura per l’economia locale, la tutela del paesaggio e il presidio delle aree rurali e montane. Sul lungolago monsignor Uberti ha poi impartito la benedizione ai trattori durante il loro passaggio, accompagnati dagli applausi del pubblico.

“Vedere oltre 70 trattori sfilare per le strade di Lecco, tutti con la bandiera di Coldiretti, è stata una testimonianza straordinaria dell’unità e del senso di appartenenza della nostra organizzazione” ha commentato il presidente Trezzi. “Ancora più significativo è stato l’affetto con cui la popolazione ha accolto gli agricoltori. La Giornata del Ringraziamento ci ricorda il valore del nostro lavoro, ma anche la responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Difendere l’agricoltura significa difendere la capacità di produrre cibo, custodire il territorio e mantenere vive le nostre comunità”.

“La partecipazione delle istituzioni e la risposta della città hanno confermato quanto l’agricoltura sia parte integrante dell’identità lariana” ha aggiunto il direttore di Coldiretti Como Lecco, Luciano Salvadori. “Le nostre imprese affrontano quotidianamente sfide complesse, dalla difesa del reddito alla gestione della fauna selvatica, dagli effetti dei cambiamenti climatici alla tutela delle produzioni locali. Occorrono politiche capaci di riconoscere la specificità dell’agricoltura delle nostre province e di creare le condizioni perché i giovani possano continuare a investire nel settore. La giornata di Lecco ha rappresentato un’importante occasione per ribadire queste priorità”.

A completare il programma sul lungolago è stato il mercato di Campagna Amica, aperto fino alle 18 con tredici aziende agricole e il coinvolgimento dell’associazione AgriMercato Como Lecco, presieduta da Sara Ranghetti. Sui banchi hanno trovato spazio riso, miele, formaggi, ortaggi di stagione, agrumi, vini, olio extravergine di oliva, confetture, erbe aromatiche e trasformati agricoli.

La Giornata interprovinciale del Ringraziamento ha lasciato a Lecco l’immagine di un’agricoltura protagonista e radicata sul territorio, con le oltre 70 bandiere gialle. L’accoglienza dei cittadini e la presenza delle istituzioni a confermare la centralità del settore primario per le province di Como e Lecco.