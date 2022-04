Oltre 7,3 milioni di euro per interventi a tutela e risanamento delle acque dei laghi

L’Ufficio d’Ambito di Lecco ha firmato la convenzione con Regione Lombardia

LECCO – L’Ufficio d’Ambito di Lecco ha firmato la convenzione per l’attuazione della misura “Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri” prevista dalla legge regionale 9/2020.

Tra tali interventi rientrano

“Comune di Mandello del Lario – Estensione rete fognatura Località Maggiana”;

“Adeguamento impianto Mandello del Lario”;

“Comune di Calolziocorte – Separazione rete fognatura Via Manzoni”;

“Dismissione impianto di depurazione di Dorio e collettamento verso il comune di Dervio”;

“Comuni di Oggiono e Galbiate – Adeguamento collettore intercomunale”;

“Comune Mandello del Lario – Risoluzione sversamenti di fognatura in Via San Martino”;

Il quadro economico complessivo dei lavori ammonta a € 7.341.318,69. Il contributo di Regione è pari a € 5.881.595,69 ed ha destinazione vincolata. Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) degli interventi è la società Lario reti Holding, cui è stata affidata dall’Ufficio d’Ambito di Lecco la gestione del servizio idrico integrato secondo la Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84 del 29/12/2015, che ha approvato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito n. 62/2015.

Il presidente dell’Ufficio d’ambito di Lecco Marco Domenico Bonaiti

“Il nostro Consiglio di Amministrazione appena insediato ha approvato e sottoscritto una convenzione con Regione Lombardia per alcuni interventi molto importanti che mirano a tutelare e risanare le acque lacustri anche del nostro territorio. I progetti presentati per il bando dovevano rispettare delle caratteristiche particolari che ne caratterizzassero la localizzazione, il contenuto e le finalità. Ringrazio lo staff dell’Ufficio d’Ambito innanzitutto, Lario Reti Holding per l’importante lavoro che svolge sia di predisposizione sia di attuazione di progetti che possano essere finanziati e sostenuti anche economicamente da enti pubblici, la Provincia di Lecco e Regione Lombardia per il grande contributo offerto alla crescita e tutela ambientale del nostro territorio. Fermo restando il ruolo di controllo e monitoraggio che l’Ufficio d’Ambito continuerà a svolgere con assiduità, penso che la sinergia costante con Lario Reti Holding possa portare a grandi risultati”.

