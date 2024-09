Oltre mille partecipanti alla Pigiama Run: “Lecco è un territorio generoso”

Grande successo per l’evento nato per sostenere i bambini malati di tumore

LECCO – Superata la quota di mille partecipanti per la seconda edizione della “Pigiama Run”, l’evento benefico organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT). La città di Lecco ha risposto alla grande, partecipando in massa alla camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore aiutati da Lilt che quest’anno si è svolta in oltre 40 città.

Al via, venerdì sera al Palataurus, tantissime persone, folta la presenza di famiglie che hanno sfoggiato pigiami variopinti ed estrosi per percorrere lo scenografico tragitto che, attraversa i luoghi manzoniani di Pescarenico, vedeva l’arrivo nella centralissima piazza Garibaldi.

Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, l’appuntamento, ha come obiettivo il sostegno a progetti per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Un aiuto che giungerà loro grazie alla capillare rete di Lilt. In particolare la Lilt Provinciale di Lecco, con questa iniziativa, vuole contribuire alla riqualificazione di un’area del reparto di Pediatria dell’ospedale di Merate dedicata alle Cure Palliative Pediatriche, eccellenza che è un punto di riferimento per tutta la Provincia di Lecco. L’obiettivo di questa attività è la presa in carico globale del bambino affetto da malattia inguaribile ad alta complessità e della sua famiglia, per cercare di garantire loro la miglior qualità di vita possibile.

Alla camminata era presente anche la dottoressa Francesca Cortinovis, Responsabile Struttura Semplice “Cronicità, Terapia del dolore e Cure Palliative Pediatriche” Endocrinologia pediatrica SC Pediatria Merate. Molto soddisfatta la dottoressa Silvia Villa, presidente Lilt Provinciale Lecco, già l’anno scorso la Pigiama Run era riuscita a destinare 10mila euro all’iniziativa, quest’anno i numeri sono ancora maggiori.

“La partecipazione è stata veramente tanta, ma quello che più ci fa piacere è l’entusiasmo – ha sottolineato la dottoressa Villa -. Avere sul nostro territorio uno dei centri più qualificati per le cure palliative è importantissimo. Come Lilt siamo orgogliosi di partecipare in modo concreto al progetto che riguarda le cure palliative pediatriche, quest’anno dovremmo riuscire a donare qualcosa in più. Tutti si sentono coinvolti, basti pensare che l’anno scorso c’è stata una coppia che ha donato parte dei regali di nozze per questo progetto. Sono felice perché la nostra è una provincia che risponde sempre”.