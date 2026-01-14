Oltre un milione di visitatori in centro per ammirare le Luci su Lecco

Crescita significativa dei dati: in generale +8% rispetto all’edizione passata; +14% dei visitatori “turistici”

Il presidente Antonio Peccati: “Chiaro segnale di consolidamento di un evento strategico per la città”

LECCO – Il settimo appuntamento con “Luci su Lecco” va in archivio con un bilancio ampiamente positivo, confermando, anzi rafforzando, il proprio ruolo di evento a forte vocazione turistica. L’edizione 2025-2026 – svoltasi dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 in centro Lecco – ha registrato numeri di affluenza nell’area interessata estremamente rilevanti (fonte dati: Analytics Confcommercio Lecco).

Le visite totali hanno superato quota 1 milione, arrivando a 1.064.501 contro i 987.297 della passata edizione (+8%), mentre i visitatori unici sono stati 296.503 contro i 271.695 del 2024-2025 (+9%). In crescita anche i visitatori “turistici” (ovvero nazionali e stranieri) che sono passati da 55.909 a 63.548 (+14%) e quelli regionali arrivati a 123.555 dai 110.358 dello scorso anno (+12%).

“I dati relativi ai flussi forniscono un segnale chiaro di consolidamento dell’evento come attrattore territoriale e motore di ricadute economiche per il commercio e i servizi locali – evidenzia il presidente di Amici di Lecco e di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Sono cresciuti i flussi complessivi, ma soprattutto sono aumentati in modo significativo i visitatori provenienti da fuori città, in particolare dall’estero e dal resto d’Italia. Sono numeri importanti che dimostrano la bontà dell’iniziativa e la qualità della proposta messa in campo da Amici di Lecco in collaborazione con Confcommercio Lecco”.

E aggiunge: “L’evento cresce sia in volume sia in ampiezza del pubblico. L’incremento del 14% dei visitatori stranieri o nazionali è particolarmente importante, ma va evidenziato anche come il 72% dei visitatori regionali si fermi a Lecco da 1 a 4 ore, sfruttando così il territorio e le sue opportunità turistico-commerciali”.

Per quanto concerne la distribuzione dei visitatori, l’87% dei visitatori proviene da fuori comune, il 21% da altre Regioni diverse dalla Lombardia e dall’estero (rispettivamente l’8% e il 13%): “Questo dato conferma l’evento come un’importante attrazione turistica. Se analizziamo la variazione rispetto all’edizione precedente, la crescita più forte riguarda i visitatori a maggiore capacità di spesa (stranieri e nazionali), mentre, anche in modo fisiologico, il pubblico locale cresce meno”. Il dato sugli stranieri mostra il maggiore incremento (+14%) ed è molto forte per un evento urbano stagionale.

Osservando i flussi turistici nazionali (981.380 visite, 257.760 visitatori) l’evento ha attirato prevalentemente visitatori dal Nord Italia, in particolare dalle province limitrofe a Lecco (Monza e Brianza 14%, Milano 11%, Como 10%), mentre il dato sui flussi internazionali (72.256 visite, 38.501 visitatori) colloca in vetta la Polonia (15% del totale degli stranieri), seguita da Spagna (14%), Svizzera (11%), Gran Bretagna e Francia (entrambe 10%).

Osservando i comportamenti dei visitatori (oltre il 26% si è fermato tra le 2 e le 4 ore, mentre il 37% tra 1 e 2 ore) il presidente Peccati sottolinea: “Sono segnali di un forte coinvolgimento nell’esperienza proposta. La durata della permanenza e la composizione del pubblico – l’84% dei visitatori ha più di 35 anni e il 45% ha capacità di spesa medio alta – indicano un impatto economico diffuso, in particolare per ristorazione, commercio e servizi turistici del centro città”.

Poi conclude: “I dati raccolti confermano che “Luci su Lecco” è un evento strategico per la città, capace di rafforzare la vocazione turistica di Lecco, attraendo visitatori nazionali e internazionali. Una proposta in grado di generare un impatto economico positivo, incentivando il commercio, la ristorazione e l’ospitalità e nello stesso tempo di migliorare l’immagine della città, creando un’atmosfera festiva attrattiva e consolidando Lecco come destinazione invernale. L’elevata affluenza, la qualità del pubblico e la sua capacità di spesa, ribadiscono il grande valore di questa iniziativa voluta dagli Amici di Lecco per il territorio”.