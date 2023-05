On the road 2023: oltre 200 persone per l’esercitazione di Protezione Civile

Attività organizzate dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

LECCO – La Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile hanno organizzato l’esercitazione On the road 2023, attuata dal 12 al 14 maggio sull’intero territorio provinciale. Le attività esercitative sono state suddivise in 6 scenari, distribuiti sul territorio provinciale e coordinate dal centro di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate.

I volontari sono stati attivati per allenarsi nel dare pronta risposta in caso di evento che possa avere ricadute importanti anche sulla viabilità locale, creando forti disagi alla popolazione residente, al passaggio dei mezzi di soccorso e alle persone in viaggio. L’esercitazione ha visto la convocazione delle squadre di supporto alla colonna mobile nella sua totalità (segreteria, logistica, cucina, telecomunicazioni) e un contingente di volontari generici per un totale di circa 200 persone.

Lo scopo della esercitazione era testare i seguenti scenari di emergenza:

approfondire la conoscenza del Piano emergenza gestione mobilità sponda orientale del Lario, legato alla strada statale 36, con particolare riferimento al supporto fornito dalle amministrazioni locali;

testare il protocollo antincendio boschivo tra il Parco di Montevecchia e i Comuni di Bulciago, Cremella, Molteno, Cassago, Nibionno, Annone, Rogeno;

verificare le comunicazioni tra la Provincia, i vari Comuni e gli scenari operativi con l’impiego del sistema di telecomunicazioni regionale;

verificare l’utilizzo e aggiornare i volontari di colonna mobile sull’utilizzo delle motopompe, su come affrontare il rischio idrogeologico e i comportamenti e le procedure per operare in sicurezza;

“Le esercitazioni sono attività fondamentali che permettono di mantenere alta l’attenzione e migliorare le procedure in essere per una pronta risposta all’emergenza – dichiara il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti – La rilevante partecipazione a questa attività dimostra la grande voglia di essere preparati e l’impegno costante che caratterizza il nostro sistema provinciale di protezione civile. L’esercitazione provinciale di protezione civile ha lo scopo di preparare alla gestione dell’emergenza, è uno strumento di prevenzione fondamentale per la verifica dei piani di emergenza, per un aggiornamento della conoscenza del territorio, per valutare lo scenario di rischio e per testare le dotazioni e le risorse. Voglio ringraziare tutti i volontari e il personale della Provincia di Lecco, che si sono resi disponibili e ancora una volta si sono messi in gioco per migliorare il sistema di coordinamento, gli obiettivi e il possibile coinvolgimento della popolazione”.