Ondata di freddo in Lombardia, sulle Alpi si toccano i -22 gradi

In pianura minime fino a -8 gradi nel nord-ovest milanese

Livigno registra valori che non si vedevano dal 2019

LECCO – Un’ondata di freddo di notevole intensità ha interessato la Lombardia nelle ultime ore, con temperature scese ben al di sotto delle medie stagionali. I dati della rete di monitoraggio di ARPA Lombardia registrano valori particolarmente rigidi soprattutto sulle Alpi, dove a Livigno si sono toccati i -22 gradi a 1850 metri di quota, temperature che non venivano raggiunte dal 2019. Sempre in provincia di Sondrio si segnalano i –18 gradi a Santa Caterina Valfurva (1730 metri) e i –10 gradi a Bormio (1250 metri).

Il freddo si è fatto sentire anche in pianura. Nella mattinata del 7 gennaio i termometri sono scesi fino a –5 gradi, con punte di –8 gradi nell’area nord-ovest di Milano. Tra i capoluoghi di provincia, le minime più basse sono state registrate a Sondrio con –9 gradi e a Varese con –5 gradi.

Secondo le previsioni, nei prossimi giorni il freddo continuerà a farsi sentire, con gelate diffuse durante la notte e nelle prime ore del mattino anche sulle aree di pianura. Le temperature, pur restando su valori pienamente invernali, tenderanno a risalire gradualmente di qualche grado, prima sulle Alpi e successivamente, nel corso del fine settimana, anche sulle zone pianeggianti.

La fase di tempo asciutto è destinata a proseguire, anche se non si escludono deboli nevicate sulle Alpi tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Qualche cambiamento più significativo potrebbe arrivare intorno alla metà del mese, quando un’evoluzione della circolazione atmosferica potrebbe riportare piogge e nevicate più diffuse.

I dati della rete meteorologica di Arpa Lombardia sono consultabili in tempo reale attraverso il portale online dell’Agenzia.