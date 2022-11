L’evento sabato 19 novembre dalle 10 alle 12 nella sede a Lecco

Illustrati i laboratori e gli spazi della Sezione Primavera ‘Pulcini’, del Centro Prima Infanzia ‘Trallalà’ e della Scuola dell’Infanzia

LECCO – Giornata di Open Day per la Scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII: la Sezione Primavera ‘Pulcini’, il Centro Prima Infanzia ‘Trallalà’ e la Scuola dell’Infanzia presenteranno sabato 19 novembre le rispettive proposte formative, illustrate dalla coordinatrice, dalle insegnanti e dalle educatrici dei servizi zerosei. L’evento si terrà dalle ore 10 alle ore 12 nella sede della struttura a Lecco.

Attraverso questa occasione dedicata sarà possibile conoscere il progetto educativo dietro ai servizi offerti, incentrato sull’organizzazione di laboratori condivisi anche all’aperto, oltre che per le famiglie in piccoli gruppi di visitare gli ambienti dove i bambini vivono ogni giorno con entusiasmo. Spazio sarà dato anche alle domande formulate dai genitori. L’appuntamento si svolgerà in presenza e non è richiesta prenotazione, tuttavia è sempre possibile avvisare chiamando a scuola o mandando una email.

Qui il volantino dell’iniziativa.