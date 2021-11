Open Day della scuola primaria “Pietro Scola”, appuntamento il 6 novembre

I piccoli e i loro genitori potranno visitare ben 6 laboratori e un’aula modello

LECCO – Sabato 6 novembre la scuola primaria “Pietro Scola” di Rancio invita all’Open Day, che si svolgerà il mattino dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17.30. I piccoli delle scuole dell’infanzia e i loro genitori potranno visitare ben 6 laboratori, di discipline diverse, e un’aula modello della prima classe della scuola primaria dove si svolgeranno gli incontri con la coordinatrice, Marta Frizzi.

A piccoli gruppi sarà possibile visitare gli ambienti dove si svolge il lavoro di ogni giorno, incontrare gli insegnanti e parlare con loro. I più piccoli potranno mettersi all’opera con giochi, dimostrazioni e coinvolgenti laboratori. Gli alunni delle classi quinte racconteranno come ogni giorno imparano guidati dai loro insegnanti.

“La Pietro Scola da oltre 30 anni vive una passione educativa che ha permesso di crescere e incontrare centinaia di bambini insieme alle loro famiglie – sottolinea la coordinatrice Marta Frizzi -. Facciamo scuola perché crediamo che solo in un legame affettivo stabile e duraturo si generi lo spalancarsi alla realtà. Per questo mettiamo al centro il rapporto tra l’insegnante e il bambino, di cui abbiamo stima così com’è e lo provochiamo a partecipare con tutta la sua persona e la sua creatività. Ci confrontiamo costantemente con la famiglia per aiutarci nelle sfide educative e proponiamo sempre esperienze diverse per stimolare la curiosità e le domande dei bambini. Abbiamo a cuore che le discipline siano una risposta adeguata al loro desiderio di conoscenza e la maestra prevalente è affiancata da specialisti di inglese, inglese madrelingua, motoria, musica”.

Per chi fosse interessato a partecipare, ricordiamo che è gradita la prenotazione al seguente link: CLICCA QUI

Alle ore 11 e alle 16.30 di sabato 6 novembre diretta Instagram da due laboratori dell’Open Day sul profilo @scuolapietroscola.