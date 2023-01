Open Day Emicrania: il 31 gennaio consulenze gratuite  con i neurologi dell’Asst di Lecco

I centri cefalee degli ospedali di Lecco e Merate sono stati riconosciti come virtuosi

Una serie di servizi gratuiti per affrontare la gestione dell’emicrania in tutte le fasi della vita

LECCO – Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nella giornata del 31 gennaio 2023 coinvolge gli ospedali Bollini Rosa per promuovere la prima edizione dell’(H)-Open Day dedicato all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo.

Gli Ospedali di Lecco e Merate, i cui Centri Cefalee sono stati riconosciuti centri virtuosi in quanto offrono percorsi per la gestione dell’emicrania in tutte le fasi della vita della donna, aderiscono all’(H)-Open Day di Onda con una serie di iniziative dedicate alla popolazione femminile.

Martedì 31 gennaio, infatti, sarà possibile ricevere consulenze telefoniche da Manuela Vaccaro, neurologa dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate, dalle 11.30 alle 13.30 telefonando al numero 039/5916095.

Online invece, dalle 15 alle 16, sarà possibile partecipare al webinar con gli specialisti della Neurologia lecchese, Paolo Borelli e Davide Sangalli, dal titolo “Le novità terapeutiche sull’emicrania: la parola agli esperti” (il link per il collegamento è reperibile sul sito internet aziendale, all’indirizzo www.asst-lecco.it “Sezione notizie – Webinar: Novità terapeutiche sull’emicrania”).

“Con questo (H)-Open Day ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti – precisa Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda -. La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”.

Ne è convinto anche Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco: “Ringrazio Fondazione Onda che riconosce i Centri Cefalee dell’ASST di Lecco come luoghi di eccellenza nella cura delle cefalee con particolare attenzione alla salute della donna. Come tutte le iniziative di Onda a cui aderiamo sempre con piacere, anche questa dedicata all’emicrania, intende sensibilizzare la popolazione relativamente all’importanza dei percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita delle nostre pazienti”.

Lo ribadisce anche Andrea Salmaggi, direttore Dipartimento Area Neuroscienze Asst Lecco: “L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il dodici per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico”.