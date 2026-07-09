‘Opera diffusa’, concluso il percorso formativo degli studenti

Il percorso si è concluso con una visita e un incontro con la conservatrice di Villa Monastero e coordinatrice del Sistema Museale della provincia di Lecco Anna Ranzi

VARENNA – Si è concluso oggi, giovedì 9 luglio, a Villa Monastero di Varenna il percorso formativo rivolto agli studenti del Liceo scientifico e musicale Grassi e dell’Istituto superiore grafica, moda e design di Lecco coinvolti nel progetto “Opera Diffusa. Giovani, territorio e patrimonio lirico sul lago di Como”, promosso dalla Provincia di Lecco.

Il percorso si è concluso con una visita e un incontro con la conservatrice di Villa Monastero e coordinatrice del Sistema Museale della provincia di Lecco Anna Ranzi, dedicato alla scoperta della storia della Casa Museo, delle sue collezioni e del Giardino botanico. Il percorso si è concluso con una visita e un incontro con la conservatrice di Villa Monastero e coordinatrice del Sistema Museale della provincia di Lecco, dedicato alla scoperta della storia della Casa Museo, delle sue collezioni e del Giardino botanico.

L’iniziativa ha avuto carattere illustrativo e ha consentito agli studenti di completare la propria preparazione in vista delle attività di accoglienza e accompagnamento del pubblico durante gli eventi del progetto.

L’incontro rappresenta la conclusione di un percorso che ha visto i ragazzi protagonisti di tre momenti formativi ospitati dal Liceo Grassi di Lecco e pensati per avvicinarli al mondo dell’opera lirica e alla mediazione culturale.

Il primo incontro, “Una tragedia giapponese: Madama Butterfly, introduzione all’opera”, ha offerto un approfondimento sull’opera pucciniana grazie agli interventi del musicologo Angelo Rusconi e del pianista e docente Maurizio Fasoli. Il primo incontro,, ha offerto un approfondimento sull’opera pucciniana grazie agli interventi del musicologoe del pianista e docente

Il secondo appuntamento, “Come nasce un’opera in teatro: dall’allestimento alla performance”, ha permesso agli studenti di conoscere il lavoro che si svolge dietro le quinte di una produzione lirica, con il contributo della regista Lisa Nava, del direttore d’orchestra Luca Ballabio e di Maurizio Fasoli.

Il percorso si è poi concluso in aula con “Ragazzi all’Opera: accogliere, spiegare, promuovere”, momento di confronto e coprogettazione durante il quale gli studenti, guidati da Angelo Rusconi e Maurizio Fasoli, hanno definito idee e modalità operative per le future attività di accoglienza e divulgazione culturale.

La visita del 9 luglio a Villa Monastero ha consentito ai partecipanti di approfondire la conoscenza del luogo che ospiterà gli eventi principali del progetto, tra cui la rappresentazione di Madama Butterfly, rafforzando il legame tra patrimonio culturale, formazione e partecipazione attiva dei giovani.

Opera Diffusa, progetto che punta a coinvolgere i giovani non come semplici spettatori, ma come protagonisti dei processi culturali, sviluppando competenze di comunicazione, mediazione e valorizzazione del patrimonio attraverso il linguaggio universale dell’opera lirica. L’iniziativa si inserisce negli obiettivi di, progetto che punta a coinvolgere i giovani non come semplici spettatori, ma come protagonisti dei processi culturali, sviluppando competenze di comunicazione, mediazione e valorizzazione del patrimonio attraverso il linguaggio universale dell’opera lirica. Il percorso formativo troverà una prima concreta applicazione mercoledì 15 luglio alle 21.00, in occasione della prova generale di Madama Butterfly a Villa Monastero, riservata agli stakeholder del progetto, ai docenti e agli studenti coinvolti, che avranno l’opportunità di assistere allo spettacolo come pubblico privilegiato.

Nelle successive rappresentazioni dell’opera, in programma a Villa Monastero lunedì 20 e martedì 21 luglio, i ragazzi saranno invece protagonisti in prima persona delle attività di accoglienza e mediazione culturale: vestiranno i panni di veri e propri ciceroni dell’opera, accompagnando gli spettatori alla scoperta del progetto, del contesto storico e culturale della Villa e dei contenuti dell’allestimento, mettendo a frutto le competenze acquisite durante il percorso formativo.