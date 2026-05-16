Operazione Lago Sicuro 2026: tutto pronto per la stagione estiva

Il punto nella riunione convocata dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Coinvolti tutti i mezzi navali delle varie articolazioni Statali e delle associazioni di volontariato

MENAGGIO (CO) – Come ogni anno, si è tenuta a Menaggio (CO), nei locali dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, la riunione per l’operazione Lago Sicuro che vedrà coinvolti tutti i mezzi navali delle varie articolazioni Statali e delle associazioni di volontariato che operano sul Lario per la sicurezza della navigazione, il pronto intervento e il soccorso a bagnanti e diportisti.

Durante l’incontro il Presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi, ha ringraziato tutte le forze presenti, tra cui Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, le Polizie Provinciali e le numerose associazioni di volontariato, cui ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno profuso nella stagione 2025 e per i risultati conseguiti.

Nell’anno 2025, infatti, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, in 67 operazioni SAR sono state soccorse 119 persone di cui 16 in imminente pericolo di vita e assistite 40 unità da diporto. Un gioco di squadra ormai rodato, anche grazie ai Protocolli d’intesa sottoscritti tra le forze di polizia e di soccorso con le Prefetture per ottenere un interscambio di informazioni sugli orari di prontezza operativa delle varie unità navali operanti sul Lario, che consente alla Sala Operativa della Guardia Costiera, che trova la sua base proprio presso la sede dell’Autorità di Bacino, di poter inviare il mezzo navale più vicino all’evento.

Durante l’incontro sono stati, altresì, analizzate le tematiche relative all’attività di noleggio e locazione, nonché illustrati i contenuti dell’ordinanza numero 1 di sicurezza balneare emanata dall’Autorità di Bacino per la stagione estiva, che prevede specifiche disposizioni per l’utilizzo dei pontili, consigli utili per la balneazione, divieti di balneazione e tuffi, obblighi per i diportisti che utilizzano natanti.

“Di fondamentale importanza queste riunioni – ha dichiarato il Presidente Lusardi -, perché consentono di analizzare le eventuali criticità riscontrate durante le precedenti operazioni, ma consolidano la sinergia tra i vari Corpi di Polizia e di Soccorso dello stato, integrandoli anche con le numerose associazioni di volontariato, che opereranno anche per la stagione estiva 2026 per garantire ai fruitori delle splendide acque del Lario sicurezza e prontezza d’intervento”.