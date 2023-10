Operazione ‘Lecco City’, il Comune: “Inflitto importante colpo allo spaccio in centro”

Sindaco e vicesindaco riconoscenti alla Squadra Mobile della Questura di Lecco

“Rinnoviamo il nostro supporto alle forze dell’ordine e invitiamo a segnalare sempre con esposti e denunce”

LECCO – “Un ringraziamento alla Polizia di Stato e alla Squadra Mobile della Questura di Lecco per l’attività svolta, un’azione esito di mesi di indagini e appostamenti che infligge un importante colpo alle attività di spaccio di stupefacenti in centro città“. C’è tanta riconoscenza nelle parole di Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, e Simona Piazza, vicesindaco con delega alla Polizia Locale, verso l’operato della Polizia di Stato che ha inferto un duro colpo alla pratica strutturata di spaccio di cocaina, eroina e hashish in luoghi centrali della città di Lecco attraverso l’operazione ‘Lecco City’.

Tre arresti in flagranza di reato, con 70 gr di cocaina e più di un etto di hashish sequestrati, e nove ordinanze di custodia cautelare, di cui sette già eseguite. L’operazione è frutto di una stretta collaborazione tra Istituzioni e di un’attenta analisi condotta dalla Sezione Antidroga della Questura di Lecco, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lecco.

“Come affermato più volte in sede di Consiglio comunale e nelle Commissioni – proseguono i due – lo spaccio di sostanze stupefacenti è spesso all’origine di fenomeni di microcriminalità, così come il controllo del territorio di episodi di violenza. Come Comune di Lecco rinnoviamo il nostro supporto alle Forze dell’Ordine per tutte quelle azioni congiunte atte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Allo stesso tempo vogliamo esprimere il nostro ringraziamento ai cittadini e ai commercianti per aver collaborato all’individuazione dei soggetti: invitiamo a continuare a segnalare puntualmente con esposti e denunce“.

Come comunicato dalla Questura di Lecco, le cessioni riconducibili al gruppo oggetto di indagine ammontano a 7000 cessioni di dosi di cocaina nel periodo compreso dal 2019 al 2023 per un valore commerciale di oltre 285 mila euro.