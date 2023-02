“Opere Sante” supera i 5.000 visitatori. Successo per Capolavoro per Lecco

Tantissime le persone che hanno ammirato l’esposizione promossa nell’ambito di Capolavoro per Lecco

In mostra due splendide formelle di Beato Angelico e il Messale Gerli 54

LECCO – “Opere Sante”, l’edizione 2022/2023 dell’evento “Capolavoro per Lecco”, ha superato i 5 mila visitatori: 5.315, per l’esattezza sono le persone che hanno avuto modo, dal 3 dicembre scorso fino a ieri, domenica 5 febbraio, di ammirare le due splendide formelle di Beato Angelico che ritraggono la vita di San Nicolò, generosamente concesse in prestito dai Musei Vaticani che le conservano, e il Messale Gerli 54, custodito alla Braidense.

Tre capolavori ai quali i visitatori giungono dopo un percorso di approfondimento che, quest’anno in particolare, costituisce una esperienza fortemente coinvolgente, arricchita dalla presenza come guide di oltre 200 giovani delle scuole medie superiori.